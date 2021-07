Musiekonderrig kan leerders vir werkplek toerus

Help om ontledingvermoëns en interpersoonlike vaardighede te ontwikkel

'n Nuwe studie het bevind dat musiekonderrig in skole leerders met vaardighede kan toerus wat in die werkplek van die 21ste eeu nodig gaan wees. Foto Pixabay

’n Onlangse navorsingstudie by die Universiteit Stellenbosch (US) het bevind dat musiekonderrig in skole leerders met vaardighede kan toerus wat in die werkplek van die 21ste eeu nodig gaan wees.

“Die werkplek van die toekoms gaan onvoorspelbaar en veranderlik wees en gaan ’n vlak van aanpasbaarheid, kreatiwiteit en innovasie vereis wat die hedendaagse werksmark nou maar net begin vereis. Deur krities om te gaan met musiek wat leerders geniet en deur hulle toe te laat om musiek te skep, kan ons hierdie en ander vaardighede ontwikkel,” sê die Johannesburgse musiekonderwyser, dr Angie Mullins, wat onlangs haar doktorsgraad in Musiek aan die US behaal het.

Sy voeg by dat dit vir hedendaagse leerders belangrik is om die regte vaardighede vir die toekoms te hê, aangesien navorsing getoon het dat sowat 2 miljoen beroepe teen 2030 nie meer sal bestaan nie weens outomatisasie in die werkplek.

Mullins het pedagogiese tegnieke soos projekgebaseerde leer, ondersoekgebaseerde leer, spelifikasie (die gebruik van rekenaarspeletjie-ontwerpelemente en -beginsels) en gemengde leer gebruik as deel van haar navorsingstudie. Sy sê hierdie instrumente is onderbenut in die musiekklaskamer en hou reusevoordele in.

Leerders in haar graad 7-klas het aan die navorsing deelgeneem deur selfassesserings ná elke les te voltooi en deur aan fokusgroepbesprekings deel te neem oor die doeltreffendste onderrigmetodes, die bekwaamhede wat hulle voel hulle die meeste deur musiek ontwikkel het en of die terugvoer in die klas en leiding nuttig was al dan nie.

“Ek het gevind musiekonderrig kan help om sleutelvaardighede by leerders te ontwikkel. Dit kan help om hul ontledingvermoëns (bv kritiese denke, probleemoplossing, besluitneming) te ontwikkel en te verbeter; asook hul interpersoonlike vaardighede (bv kommunikasie, samewerking, onderhandeling); die vermoë om take uit te voer (selfleiding, produktiwiteit, deursettingsvermoë); verwerking van inligting (bv inligtings- en mediageletterdheid, veilige en verantwoordelike gebruik van tegnologie); en die kapasiteit vir verandering (bv kreatiwiteit, innovasie, buigsaamheid en aanpasbaarheid). Die grootste ontwikkeling het in die vaardigheidsareas vir die kapasiteit vir verandering en interpersoonlike vaardighede plaasgevind.

“Deur te leer om ’n musiekinstrument in ’n selfafgerigte omgewing te bespeel, was veral doeltreffend om veelvoudige bekwaamhede te ontwikkel. Deur aan leerders geleenthede te gee om deel te neem aan langtermyn-groepsprojekte en werk wat kreatiwiteit en innovasie vereis, was ook uiters belangrik vir doeltreffende vaardigheidsontwikkeling,” het sy gesê.

“Die selfassesserings wat hulle ná elke les voltooi het, was nie net ’n doeltreffende instrument om die persepsies van hul vordering te volg nie, maar het ook hul megakognitiewe (denke oor strategieë om ’n taak uit te voer) vaardighede ontwikkel.”

Mullins sê die terugvoer van leerders toon dat musiek tot hul algehele opvoeding kan help en dat die bekwaamhede wat hulle in die musiekklaskamer opgedoen het, na ander vakke soos tale en wiskunde oorgedra kan word.

“Tieners maak op musiek staat as ’n sterk vormingsfaktor in die uitbouing van hul identiteit en dit is ’n hoogs subjektiewe, genuanseerde medium wat kreatiwiteit, samewerking en debat bevorder. Hulle gaan daagliks met musiek om, hetsy deur ’n koor- of instrumentale les, of deur passief na die radio, televisie of videospeletjies te luister.”

Sy sê die eerste stap om ’n toekomsgefokusde musiekkurrikulum regoor basiese onderwys te implementeer, sal wees om skooladministrateurs en beleidsmakers op te voed oor die belangrikheid van musiek in onderwys.

“Ons het nie baie hulpbronne nodig om musiek te onderrig nie. Selfs sonder toegang tot musiekinstrumente kan leerders baat vind by die bestudering van musiek. Deur kreatiewe strategieë en toekomsdenkende pedagogiese metodes kan elke leerder – selfs dié in die skole met baie min hulpbronne – toegang hê en baat by die reusevoordele wat die bestudering van musiek inhou.”