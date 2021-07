’n Beertjie vol hoop

Windhoek • [email protected] Ná ’n familie-vriend van ’n gesin in Windhoek in die hospitaal beland het weens Covid, het ’n 4-jarige besluit die oom kan nie so alleen in die hospitaal lê nie.Willien Meiring vertel dat haar dogtertjie gesê het sy wil een van haar sagte speelgoed vir die oom gee. “Toe ons vriend se vrou vir hom die apie en padda gee, het dit omtrent die gemoed gelig,” sê sy. Tot die hospitaalpersoneel het vir die twee nuwe kamermaats ’n naam gegee.Willien het daarna begin wonder of sy nie vir nog sagte speelgoed moet vra, sodat elke pasiënt ’n metgesel tydens hul verblyf in die hospitaal het nie.“Ek het vir my vriendinne gevra of hulle kinders nie dalk ’n beertjie het wat hulle wil skenk nie, en kort voor lank het ek boodskappe en oproepe gekry van mense wat wil betrokke raak.”Sy het al meer as 100 beertjies ingesamel wat by die Katutura en Medi-Clinic hospitale afgelewer gaan word. Die hospitale het ook laat weet dat hulle ’n beertjie saam met pasiënte sal stuur wat nie op die oomblik ’n bed kan kry nie, as ’n teken van bemoediging.Sy vertel daar het reeds sulke mooi boodskappe van hoop teruggekom.Volgens Willien het haar dogter, Niané, ’n regte omgee hart. “Sy het iets gevat waarvan sy baie hou om dit vir iemand anders beter te maak,” sê sy. Dit leer haar dogter om te gee en te deel. “Die impak op kinders is groot, hulle besef die wêreld is anders en dat mense nie meer vir mekaar kan kuier nie.”Indien jy of jou kind wil betrokke raak, skryf ’n briefie van hoop en die beertjie se naam by. Dit kan afgelewer word by die NG Kerk Windhoek Oos op Woensdag 14 Julie tussen 09:00 en 12:00 of by R&R Importers. By die kus, kan Malinda Oosthuizen by 0813760791 gekontak word.