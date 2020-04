'n Burger in die tyd van inperking

Windhoek • [email protected] ’n Burger is die spreekwoordelike comfort food en tydens ’n inperking, wat meer het mens nodig?Vir maande dreig ons al om The Wolfshack te besoek, en nou met te veel tyd op hande, besluit onswegneemetes is net so goed. Ons plaas ons bestelling en ek sal dit op pad van die kantoor af gaanoptel.Die leë tafels is ongeken, maar die eienaars glimlag mooi en my kos is reg. Ek het myself uitgehongervir die geleentheid. En toe dit eettyd was, was ek nie spyt nie. Die sappige burgers is vinnig verorberen was ons dankbaar vir die porsies tjips en uieringe wat ons saam bestel het. Ons was spyt daar wasnie nog nie.Met net genoeg sous, uie, kaas en spek, was dit een vir die boeke. Ek was nog meer spyt dat nie eenvan ons daaraan gedink het om die hoender burger te bestel nie, sodat ons albei op die proef konstel. Maar dit beteken gelukkig ons sal weer moet teruggaan!So, as die inperking besig is om aan jou te knaag, bel eerder vir The Wolfshack.In hierdie hoktyd, kan hulle wegneem-burgers Woensdae en Vrydae tot 15:00 bestel word.Jy gaan nie spyt wees nie.