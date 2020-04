’n Dag in die lewe van ’n dokter in ’n noodtoestand

Windhoek • [email protected] Sedert die inperkingstydperk in die hoofstad, lyk die staatshospitale aansienlik skoner en is seep en handskoene nou vryelik in die sale beskikbaar, terwyl personeel permanent N95 maskers dra.Volgens Dr. Gerrit Keyter, wat tans sy mediese internskap in beide staatshospitale in Windhoek doen, was die hospitale lanklaas so skoon en ordelik. Vir hom voel dit op die oomblik soos ’n Desember in Windhoek. “Daar is geen mediese studente wat ons op die oomblik uithelp nie, omdat studies vir eers gestaak is.”Keyter sê daar is vinnige reaksie (rapid response) spanne saamgestel spesifiek vir coronavirus-gevalle. “Almal is betrokke. Ek was al een keer deel van die span, maar het geen pasiënte gesien nie.”Dié spanne bestaan uit ’n senior mediese beampte, twee interns, twee verpleegsters, ’n ministeriële ambulans en twee tot drie weermaglede. As die span gebel word, ry hulle uit met die ambulans en dan word die persoonlike beskermende toerusting (PPE's) aangetrek voor hulle kan ingaan om die pasiënt te ondersoek. Die spanne werk vanuit die Robert Mugabe-kliniek en word gebel om nasofaringeale speeksel monsters van pasiënte wat vermoedelik die virus onder lede het, te bekom. “Ons is opgelei hoe om die monsters te neem en hoe om die PPE aan te trek,” het hy verduidelik.Volgens hom kyk die ministerie nou daarna om net ’n gespesialiseerde span daarvoor aan te stel - onder andere vrywilligers en dokters wat tans terug in Namibië is wat besig is om te spesialieer in Suid-Afrika of internasionaal. “Die dokters moes almal terugkeer tydens die inperking, en die ministerie wil graag vir hulle inspan om te help met die Corona-situasie,” sê hy.Tans word daar net uitgegaan as die pasiënt aan spesifieke kriteria voldoen, naamlik ’n hoë koors, reis geskiedenis, en ’n droë en aanhoudende hoes.“Daar word baie voorbereiding gedoen en baie vergaderings gehou oor hoe die gesondheidstelsel, veral in die staat, die krisis gaan hanteer en wat op ons wag as die gevalle drasties toeneem,” sê hy.Hulle probeer so ver moontlik om pasiente uit die hospitale te hou en net die mees kritieke pasiënte op te neem en te behandel. Hy sê die beskerming van personeel is baie belangrik en dit is waarom die ministerie die gespesialiseerde spanne wil uitstuur, terwyl die interns die daaglikse verrigtinge van die hospitaal aan die gang te hou.“Dit help nie mens word blootgestel en personeel word daagliks van die roosters afgehaal nie. Daar word van ons verwag om aan te gaan soos voor die inperking, om elke dag pasiënte in die sale sien, saalrondtes te doen en beskikbaar te wees vir ongevalle,” het hy gesê.Keyter werk tans in chirurgiese department en hy sê alle elektiewe operasies is vir eers stopgesit. “Ons neem op die oomblik net noodgevalle teaters toe,” sê hy en voeg by dat alle buitepasiënt klinieke ook vir eers gestaak is. Dit verlig die druk en die werkslading, omdat daar onder normale omstandighede elke dag buitepasiënte gesien word.“Die ongevalle afdeling is ook baie rustiger omdat net noodgevalle van die die distrikshospitale en klinieke opgeneem en gesien word,” sê Keyter. Gewoonlik sal hulle baie (onnodige) gevalle kry. “Besoekers vir pasiënte word ook tot net een beperk. Gewoonlik kom daar baie familielede die pasiënte besoek en dus kan besoektye nogal chaoties raak.”