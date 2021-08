’n Eerlike bakkie

Isuzu D-Max 300 X-Rider Dubbelkajuit 4x2 Outomaties

Met die 1,2 ton gewig van die sleepwa en later nog 2 ton plus se lewendehawe gelaai, was die X-Rider tot die uiterste beproef. Isuzu se pragtige bloedrooi X-Rider 300 dubbelkajuit 4x2 outomaties.

Isuzu Suid-Afrika sal die lankverwagte nuwe Isuzu in 2022 plaaslik bekendstel, maar intussen verkoop die effe goedkoper X-Rider modelle fluks.

Ons het onlangs ’n pragtige bloedrooi X-Rider 300 dubbelkajuit 4x2 outomaties met swart sierwiele en rolstaaf, vir ’n week lank beproef. Ons het besluit om die X-Rider se kop noord te draai en die meer as 400 km na die plaas in die Noordkaap aangedurf met ’n groot beestreiler agteraan gehak.

Isuzu se bewese en betroubare 3.0 liter turbo-enjin is steeds ’n juweel, maar dit was duidelik dat die 4-silinder diesel afsteek teen die kragtiger enjins van die nuwer generasie bakkies. Terwyl maksimum kraglewering steeds 130kW teen ’n lae 3600rpm beskikbaar is en met gewone rytoestande heel skaflik op die pad voel, was dit duidelik met die 1,2 ton gewig van die sleepwa en later nog 2 ton plus se lewendehawe gelaai, dat die maksimum wringkrag van 380Nm tekort skiet aan oemf wanneer daar gesleep word.

Die 6-spoed outokas sonder vrag het gemaklik tussen 5de en 6de gedraf, maar met byna die maksimum sleepgewig van 3500kg agteraan, het die ratkas selde na 5de oorgeskakel. Dit het ’n beduidende impak op die brandstofverbruik gehad.



’n Aangename rit

Die rit was andersins aangenaam en ons vier insittendes het die ruim en goed toegeruste kajuit geniet, ten spyte van die bykans 900km rit heen en weer. Passasiergerief sluit onder andere klimaatbeheer, klank- en kommunikasiestelsels wat met Bluetooth-koppeling en via ’n 8”-raakskerm beheer word, USB koppelpunte en spoedbeheer in. Sleutelose toegang en aan-/afskakel asook ’n ultrasoniese alarmstelsel is ook handig.

Vir passasierveiligheid het ABS remme met elektronise remkrag en verspreiding, remhulp, elektroniese stabiliteitsbeheer met traksiebeheer, heuwelwegtrek en heuwel-af-beheer asook lugsakke voor vir beide bestuurder en passasier, die werktrippie veilig en vlot laat verloop.

Die 2021 Model X-Rider het gemaklik die stowwerige klipbesaaide plaaspaaie van die Namakwaland baasgeraak danksy goeie grondvryhoogte en ’n uitstekende veerstelsel. Ook in die veld was die X-Rider heel bekwaam met die ewenaarslot ingeskakel en die gelaaide sleepwa agteraan.

Die Isuzu bakkie se stewige bakkonstruksie het die moeilike terrein gemaklik hanteer en het enige uitdaging op ’n eerlike manier baasgeraak.

Die X-Rider modelle is tans Isuzu se topverkoper leefstylbakkies en kompeteer gunstig in sy marksegment teen soortgelyke bakkies van Ford en Toyota met die pragtige stilering wat na ons mening die X-Rider beter laat vertoon as die kompetisie.

Alle Isuzu D-MAX modelle word verkoop met Isuzu Complete Care wat standaard insluit ’n 5jaar/120 000 km buffer-tot-buffer waarborg, Isuzu padbystanddiens, ’n 5 jaar/onbeperkte kilometer anti-roes waarborg asook ’n 5 jaar/90 000km diensplan.