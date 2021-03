’n Sjiek en sjarmante Fransman wat harte gaan laat swymel

2021 Peugeot 2008

Kaapstad • Dirk Gallowitz



Peugeot se indrukwekkende nuwe 2008 is onlangs in Suider-Afrika bekendgestel. Ons het die plaaslike bekendstelling in ’n papsopwinterwaternat Limpopo bygewoon en sommer ook die buksie kort daarna in die sonnige Kaap vir ’n week onder hande gehad.

Die 2008 is ’n kompakte sportnuts wat ook as familiemotor vir ’n kleinerige gesin kan diens doen. In hierdie segment, wat wêreldwyd al hoe gewilder word, spook meeste motorvervaardigers kliphard vir ’n plek en die mededinging is straf, om dit sagkens te stel.

Een uit elke vyf motors wat in SA die vertoonvloer verlaat, kom uit hierdie segment.

Na die onlangse bekendstelling van Stellantis, die nuwe sambreelnaam vir Peugeot/Citroën oftewel PSA Groupe en Fiat/Chrysler/Alfa (FCA) wie saamgesmelt het om die vierde grootste motorvervaardiger in die wêreld te word, is die 2008 die eerste model uit hierdie konglomeraat wat hier bekendgestel is.



Mooi

Die voorkoms maak die nuwe 2008 sekerlik die mooiste kompakte SUV in SA. Die nuweling word op Stellantis se nuwe generasie CMP (Common Modular Platform) onderstel gebou in die Stellantis Vigo aanleg in Spanje waar petrol, diesel en toekomstige elektriese aandrywing gemonteer word.

Die 2021 2008 is na ons mening seker die mooiste in sy segment met ’n forse neusontwerp waar treffende LED 3-klou hoofligte en stylvolle dagryliggies wat volgens Peugeot aan die slagtande van Sabre-tand tierkat herinner, onmiddellik aandag trek. Die prominente lugskort voor onder die neus onderstreep die 2008 se sportiewe gene.

Met ’n swart “swewende” dak en opwip baklyn oor die agterste wiele, vertoon die kantprofiel van die nuwe 2008 modern en sportief.



Kajuit en toerusting

Bougehalte, ontwerp en uitleg is klasleidend met hoë vlakke van standaard toerusting in wat tot op hede sekerlik die mooiste moderne kajuit vir Peugeot is.

Tipiese Franse flair kenmerk die 2008 se binneruim met pragtige ontwerplyne, vlakke en hoeke. Die afwerking en gehalte is uitstekend in wat loshande die mooiste kajuitontwerp is wat ons in ‘n lang tyd gesien het. Die groter 3008 is met ’n kortkop tweede.

Die voorpaneel word rondom die bestuurder gevou met digitale instrumentasie en skakelaars wat meer tuis is in ’n futuristiese ruimtetuig. Agter die pragtig ontwerpte stuurwiel is Peugeot se 3de generasie “i-Cockpit” in 3-D beeltenis wat ritinligting aan die bestuurder in ’n waas van sagte beligting projekteer.

Middel bo in die voorpaneel is die hoë definisie kleur infotainment skerm (7” vir die intree Active en 10” vir die luukse Allute en Topmodel GT-Line) ook effe na die bestuurder gedraai. Hierdie skerm bied SatNav asook klank en kommunikasie met Android Auto en Apple CarPlay funksionaliteit. Ook die tru-kamera beelde, ritlinligting met meeste van die voertuig en funksionele inligting wat hier besigtig en verstel kan word.

Die stuurwiel beskik oor skakelaars vir die telefoon en die 10 luidspreker Focal-klankstelsel met ’n 515W 12-kanaal versterker. Ook die skakelaars om die inligting en uitleg op die 3-D instrumente paneel te verander, asook skakelaars vir spoedbeheer en om stemopdragte te gee is netjies hier verpak.

Die nuwe 2008 kom toegerus met omvattende aktiewe en passiewe veiligheidstelsels asook nuwe generasie bestuurderhulpstelsels soos ondermeer gonsers wat waarsku as daar uit die rybaan wegdryf.

Die nuwe 2008 bied ’n dubbelvloer bagasieruim vir ’n maksimum laaispasie van 434 liter. Die agterste sitplekke kan 60:40 platvou om nog groter laairuimte te skep.



Twee weergawes

Plaaslik is die 2008 beskikbaar met twee weergawes van Peugeot se 1.2liter turbo petrolenjin.

Kopers kan kies tussen ’n 74 kW/205 Nm of 96 kW/ 230 Nm kragbron waar die 96kW weergawe slegs met ‘n 6-gang outomatiese ratkas beskikbaar is.

Drie modelle is tans hier te koop met die intree 2008 Active model wat met ’n opsie van die 74kW enjin gekoppel aan die 6-spoed handratkas, of die 96kW enjin wat met 6-gang outokas toegerus is.

Die middelvlakafwerking “Allure” en “GT-Line” topmodel is egter slegs beskikbaar met die 96kW enjin en 6-gang outomatiese ratkas.

Ons het slegs die GT-line gery en was beïndruk hoe gemaklik die enjin reageer wanneer versnel moet word om verby te steek, selfs in die dun Hoëveld lug. Die 3-silinder turbo was lewendig met die 230Nm wringkrag wat vir gladde en gemaklike verrigting in stadsverkeer gesorg het.

Die bestuurder kan kies tussen drie ritmodusse, naamlik Eco, Sport of Normaal. My gemiddelde brandstof verbruik aan die rand tydens bekendstelling was 6,9L/100km en hier aan die kus na meer as 1400, was ons beste verbruik 6,5L/100km en slegste 7,1L/100km. Inderdaad indrukwekkend.



Harte oorrompel

Die 2021 Peugeot 2008 het beïndruk en ons harte oorrompel met ’n sjiek, stylvolle voorkoms en uitsonderlike ritgehalte en padgedrag vir hierdie segment.

Dit is mooier, stylvoller, beter ontwerp, beter toegerus en beter afgewerk as enige van sy kompetisie in hierdie hoogs mededingende marksegment.

Met ’n kompeterende prys is die nuwe 2008 moeilik om te ignoreer en gaan hierdie Fransman baie harte wen.

Boonop met Stellantis nou self aan die stuur van sake wat betref verspreiding, handelaars en naverkoopdiens, gaan baie van die plaaslike Peugeot aanhangers die spoke van die verlede kan ignoreer.

Vive le France!