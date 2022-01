N$520m nodig vir toerisme herlewing

Windhoek • [email protected] Die beraamde begroting vir Namibië se toerisme-herstelplan is meer as ’n halfmiljard Namibiese dollar.Volgens die konsepverslag vir Namibië se toerismeherstelplan sal ’n beraamde N$520,5 miljoen nodig wees vir verskeie strategiese ingrypings, programme en aktiwiteite om die land se toerisme weer op koers te kry.Gedurende die tweede en derde kwartaal van 2020 is ’n jaar-tot-jaar-daling van meer as 80% in hotel- en ander kortverblyfbesettingsyfers aangemeld, met baie min internasionale toeriste-aankomste gegewe die beperkings wat opgelê is, lui dit.Daar was ’n afname van 89,4% in internasionale toeristeaankomste, vanaf 1,59 miljoen in 2019 tot 169 565 in 2020.Daar is gesê dat meer as 1 000 maatskappye aansoek gedoen het om finansiële bystand deur die stimuluspakket wat deur die regering aangebied is. Baie maatskappye het salarisse verminder en werknemers afgelê, terwyl ander vir likwidasies gekies het.Luidens die verslag het die sektor in Maart 2020 tot stilstand gekom. Met ’n stadige begin vanaf Julie 2021 en gedurende die 18-maande-tydperk, het ongeveer 100 toerisme-ondernemings tydelik of permanent gesluit.Sektor in krisisDaar was ook geskat dat meer as 1 000 direkte werksgeleenthede verlede jaar verlore sou gaan mits die herstel verder vertraag is weens reisbeperkings.“Die krisis vir die toerismesektor bied egter sekere geleenthede om dit te herrangskik, te herlaai en te herbou vir ’n selfs meer suksesvolle en volhoubare toekoms gebaseer op geteikende ingrypings,” aldus die verslag.Die toerisme-herstelplan verskaf vyf strategiese intervensies en 14 programme op strategiese en nasionale vlak. Onder hierdie tel die herstel van internasionale toerismevertroue, die uitbreiding van finansiële steun aan besighede in die sektor, die bou van ’n sterk Namibiese handelsmerk deur gebruik te maak van verskeie advertensieplatforms, die skep van sinergie met sleutelbelanghebbendes in die bedryf, en die bevordering en digitalisering van toerismebeleggingsgeleenthede.“Hierdie programme en aktiwiteite is multisektoraal en veelvlakkig. Dit sal dus groter samewerking en befondsing van verskeie bronne en instansies vereis vir die suksesvolle implementering daarvan,” lui die verslag.Die dokument is die uitkoms van ’n betrokkenheidsproses binne die sektor en sy sleutelbelanghebbendes. Dit inkorporeer aanbevelings van ’n makro-ekonomiese assesseringsverslag wat deur die ministerie van toerisme onderneem is, sowel as insette van die private sektor oor plaaslike en internasionale bemarkingstrategieë verkry deur die Namibië Toerismeraad, insette van toerisme-belanghebbende betrokkenheidsplatforms landwyd, insette van toerisme-streekforums en insette van ander toerismeverslae.