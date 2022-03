Namibiese jagluipers op pad na Indië

Windhoek • [email protected] Die wêreld se vinnigste dier sal na verwagting middel vanjaar in Indië bekend gestel word, 75 jaar nadat die laaste jagluiperds in dié land uitgewis is.Hierdie kom na ’n vyf-lid afvaardiging van kundiges van Indië in Februarie Namibië besoek het om die translokasie van hierdie diere te bespreek. Dit was die eerste besoek van Indiese amptenare aan Namibië oor die jagluiperd-translokasieplan.Die afvaardiging het samesprekings gevoer met die minister van die omgewing, Pohamba Shifeta, en die adjunk-premier en minister van internasionale betrekkinge en samewerking Netumbo Nandi-Ndaitwah.Romeo Muyunda, woordvoerder van die ministerie van die omgewing, het die afvaardiging se besoek bevestig en gesê ’n memorandum van verstandhouding is met die ministerie opgestel. Hy het gesê hierdie ooreenkoms spel uit wat Namibië sou verkies met betrekking tot die translokasie van die jagluiperds.Muyunda het egter daarop gewys dat die aanvanklike samesprekings met die Jagluiperdbewaringsfonds (CCF) is en dat die jagluiperds ook deur hulle bekom sal word, nie deur die ministerie nie. “Die ministerie se rol is om na die permitvoorwaardes te kyk,” het hy gesê.AmbassadeursPrashant Agarwal, Indiese hoëkommissaris in Namibië, het gesê Indië is gereed en het gesê hy hoop dat die hervestigingsproses teen die middel van die jaar afgehandel sal wees.“Met die oog daarop om jagluiperds weer in die Indiese natuur in te bring op ’n wetenskaplik-beplande en noukeurig gemonitorde wyse, het die regering van Indië verlede jaar die regering van Namibië genader en om ondersteuning gevra om ’n paar jagluiperds na Indië te stuur,” het hy gesê.Die Kuno Palpur Nasionale Park in Sheopur, Madhya Pradesh, is voorlopig geoormerk vir die translokasie van 12 tot 15 jagluiperds. Die nasionale park van 344 km², wat 125 km vanaf Gwalior-lughawe geleë is, is in 1992 as een van die drie potensiële terreine vir ’n jagluiperdprojek aanbeveel.As deel van die projek sal 50 jagluiperds oor vyf jaar in Indië bekend gestel word.In 2020 het die Hooggeregshof die plan goedgekeur om Afrika-jagluiperds op ’n eksperimentele basis in ’n habitat in te voer wat duidelik gemonitor kan word om hul aanpasbaarheid by Indiese toestande na te spoor.In 1947 is die laaste drie aangetekende Asiatiese jagluiperds in Indië uitgewis. Daarmee is die Asiatiese jagluiperd in 1952 in dié land as uitgesterf verklaar.