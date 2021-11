Namibiërs op die kleinkassie

Yolanda Nel

Wou jy nog altyd op die televisie wees, maar jou ouers wou nie vir dramaklasse betaal nie? Wel nou

is jou kans!

ABS Produksies gaan binnekort ’n reeks kortfilms in Namibië kom verfilm.

“Ons is opsoek na toneelspelers met talent wat daarvoor gebruik kan word,” sê Anthonie Bougas van

ABS Produksies. Hy voeg by dat Namibië spesifiek vir hierdie films gekies is omdat die land

“ongelooflik mooi is en baie potensiaal het”.

Vir die span is dit ook nodig dat Suid-Afrikaners in die gemak van hulle huise kan kennis maak met

die mooi landskappe wat Namibië bied.

Volgens Anthonie is hulle opsoek na mense van alle ouderdomme. “Die kortfilms word in Namibië self

verfilm en buiten vir die bekende akteurs wat rolle vertolk, sal dit verder net Namibiërs wees wat te

sien is,” sê hy.

Die produksies sal tussen Maart en April 2022 verfilm word.

Diegene wat belangstel, kan ’n Whatsapp na +27 61 985 3108 stuur met die woord “Nam”, jou naam

en van, en waar jy woon. Daarna sal jy ’n skakel ontvang met gedigte en monoloë. “Neem jouself op

terwyl jy een van hierdie gedigte opvoer en stuur die video terug aan ons,” sê Anthonie.

Diegene wat deurdring na die volgende rondte sal genooi word na ’n fisiese oudisie wat deur

Anthonie en Bradley Olivier (van Binnelanders-faam) hanteer word.

Anthonie se raad is om moeite te doen met jou voorkoms. “Moet ook nie die video so verfilm dat ’n

venster in die agtergrond is nie. Begin jou video met jou naam en van, die dorp waar jy woon, jou

ouderdom en enige ervaring in die bedryf,” vertel hy.

Volgens hom moet belangstellendes onthou dat daar ’n 4 maande kursus voltooi moet word om

toneelspelers gereed te kry. Ongelukkig is dié kursus nie gratis nie; dit sal in Windhoek aangebied

word.

Belangstellendes het tot 10 November kans om hulle videos aan ABS Produksies te stuur.