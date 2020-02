‘Nou begin die lewe eers!’

‘Ouma au pair’ in Windhoek

Marlies is 'n 'ouma au pair' in Windhoek. Marlies saam met Harry.

Evelyn Rosar - Dis 08:30 en koffie en tee word by die Oude Rust-oord in Windhoek bedien. Oupa Harry gaan sit saam met die ander inwoners onder die lapa in die binnehof. Ongeveer 40 van die 160 bejaardes het hierdie spesifieke Dinsdagoggend saam kom tee of koffie drink.

Harry het ’n lapsak by hom. Hy loer gou in. Hy dra ’n pers hoed om hom teen die son te beskerm. Die sonbril is egter nie vir beskerming teen die son nie, maar teen ander se blikke na hom. Die 82-jarige sien amper niks meer nie en wil nie hê dat iemand die leë uitdrukking in sy oë opmerk nie.

Uiteindelik kry hy waarna hy soek: ’n Weggooibare skeermes. Hy hou dit soos ’n trofee in die lug. “Marlies!” roep hy uit en hou die skeermes nóg hoër.

’n Vrou met grys, kort hare, netjies in ’n rok en met tekkies geklee, draai om. “Môre doen ons dit!” roep sy terug terwyl sy nader stap. Sy leuen oor na Harry en streel oor sy wange. “Mooi so, jy het jouself sommer vandag geskeer,” sê sy.

Harry knik, sink terug in sy stoel en soek na die lapsak se opening om die skeermes terug te sit. Hy is tevrede met Marlies se antwoord. “Môre,” herhaal sy weer, “dan skeer ek jou weer.”

Harry glimlag.

Marlies is elke twee dag verantwoordelik vir die sorg van Harry se baard. Sy is ’n sogenaamde “ouma au pair” van ’n seniorburgerstigting in Duitsland. Sy woon in Stuttgart en dien die afgelope drie maande as vrywilliger by die Oude Rust Oord. Hierdie is haar laaste week in Windhoek.

“Dit gaan vir hom moeilik wees wanneer sy gaan,” sê Elizabeth Swart, die bejaarde se maatskaplike werker. Tot die 69-jarige Marlies kort voor Kersfees hier aangekom het, het Harry homself baie eenkant gehou. Hy was toe al vyf jaar by die outehuis, het niemand ooit aan hom laat vat nie en het almal grof afgestoot.

Toe daag Marlies op.



Maak ’n verskil

Wat is anders aan haar? Eenvoudig dat sy hom nie die kans gegee het om haar weg te wys nie. “Sommer al op daardie eerste dag het ek langs hom gaan sit en net gesels,” sê Marlies. Met dié sittery het sy deel van Harry se alledaagse lewe geword.

Die oudverpleegster is gemaklik en lyk vreesloos.

“Sy is propvol lewe en blyk altyd om gelyktydig op verskillende plekke te wees,” beskryf Swart vir Marlies. Dit is haas onmoontlik om Marlies mis te kyk. Selfs Harry, wat nie goed sien nie, weet wanneer sy naby is.

“Ek was tog bietjie bang,” erken Marlies oor haar besluit om alleen na Afrika te reis. Dis net hier in Windhoek waar sy ’n ouma is. Sy het ’n 30-jarige seun, Clemens, wie se pa dood is toe hy maar nege jaar oud was. Sy en haar polisieman-seun klets elke dag op WhatsApp en hy stuur gereeld hartjies of duimdrukke. Hy is baie trots op sy dapper ma, sê sy.

Destyds, toe Clemens nog klein was en sy skielik ’n enkelma geword het, kon sy nie meer nagdiens as verpleegster doen nie, dus het sy opleiding as kantoorklerk ondergaan om haar rol as ma te kon vervul. Nou is sy afgetree en het sy ’n nuwe lewensfase bereik. “Nou begin my lewe eers! Wie weet of ek nog oor ’n jaar kan doen wat ek nou doen?”

Haar “vryheid” 8 000km van haar huis in Duitsland is in verskillende daaglikse fases verdeel. Sy staan 06:30 op en eet 7:30 ontbyt. Om 09:15 tel sy vir Erika op en neem haar in ’n rolstoel na die lapa vir ’n koffie.



Alles in ’n dag se werk

Deur die loop van die middag is daar rummy, bingo of gimnastiek.

“As ouma au pair het ek geen spesifieke pligte nie,” sê Marlies, wat graag deur almal op haar voornaam aangespreek word. “Ek soek altyd na iets om te doen en help graag daar waar ek nodig is,” sê sy.

Wat sy wel graag doen is luister: Van die 101-jarige Heide, wat op 20-jarige ouderdom reeds op haarself moes staatmaak toe haar pa besluit het om terug te keer na Duitsland en as jong vrou hul familieplaas alleen moes bestuur. Dan is daar Sophie, wat baie vertel oor haar oorlede tante, die aktrise Paula Denk. Dié was bevriend met die skrywer Klaus Mann en die regisseur Gustaf Gründgens. Verhale van dié verlede asook swart en wit foto’s is aanlyn te vind.

Maar vir Marlies was haar mooiste oomblik met Inge.

Die 94-jarige vrou kan amper nie meer loop nie en wou sy nie saam op ’n rolstoeluitstappie gaan sonder dat Marlies haar in haar deftigste uitrusting aangetrek het nie. Om vas te stel dat sy wel vir die uitstappie reg is, is haar uitrusting en kapsel van alle kante in ’n spieël bekyk, wat deur twee mans van agter in haar kas uitgehaal moes word.

“Dit is vir ongelooflik hoeveel waarde Inge aan haar voorkoms heg en op 94 bly mooi-lyk vir haar belangrik,” sê Marlies. Inge mag wel nie meer kan loop nie, maar haar stem was ferm terwyl sy sing “Des Wandern ist des Müllers Lust” (losweg vertaal ‘stap is die meulenaar se vreugde’) en almal lag lekker saam. “Is dit nie wonderlik hoe hierdie vrou met humor haar ouderdom uitdaag nie?” vra Marlies.

Sy onthou graag hierdie voorval en gebruik Inge as voorbeeld, voeg sy by.

Streng gesproke het Marlies self eintlik juis dít gedoen toe sy drie maande gelede op 69-jarige ouderdom besluit het om Afrika toe te kom.



Die lewe is ’n avontuur

Vir Marlies was daar egter nog altyd avontuur in haar lewe. Op 18 was sy as jong au pair in Engeland en later drie jaar in Nieu-Seeland en Australië.

Hoekom dan nou juis Namibië? “Ek was nog nie hier nie. Vanweë die baie Duitssprekende mense hier, het ek gedink, ‘dis nou dalk net die plek vir jou!’”

En haar volgende uitdaging wink ook reeds – as au pair in Suid-Afrika.

Wat gebeur met Harry wanneer Marlies se volgende avontuur begin?

“Ha,” lag sy. “Hy word nou al gespeen!” sê sy.

Die afgelope vier jaar kom drie Ouma Au Pairs per jaar van Duitsland na Oude Rust Oord te danke aan die “Granny Au Pair” agentskap in Hamburg.

“Met alle aard sorg moet mens pragmaties wees,” sê Swart. “Om totsiens te sê is altyd moeilik, maar geen ouma het nog ooit agtergebly sonder om iets agter te laat nie.”

Gelukkig weet Harry darem nou ook hoe om perfek te skeer.