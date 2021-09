Nuwe enkelsnit vir Corné Pretorius

Die nuwe Afrikaanse kunstenaar Corné Pretorius het die afgelope jaar groot sukses behaal met sy debuut-liedjies “Vuur en Vlam”, “Vergewe My”, “Halfvol” en “Biertjies.” Die liedjie “Halfvol” het, volgens RadioMonitor.com, tans ’n 60 miljoen luisteraar-telling en die videos van dié liedjies het gesamentlik reeds meer as 200 000 klieks op Tube.

Aanhangers sal bly wees om te hoor dat Pretorius se nuutste enkelsnit “Liefde is ’n Werkwoord” op 27 Augustus uitgereik is en dat ’n vollengte album op 24 September volg. Voorafbestellings vir die album “Halfvol” kan ook reeds geplaas word.

Pretorius sê dat hy soms nie kan glo hoe baie daar gebeur het vandat hy sy musiekloopbaan in die middel van Suid-Afrika se fase 5 grendeltyd in April 2020 afgeskop het nie. “Ek moet myself soms knyp om te besef hoe opwindend hierdie eerste jaar in die musiekbedryf vir my was. Ek het liedjies opgeneem met Die Heuwels Fantasties, Hunter Kennedy, Loki Rothman en Margot Rothman, en die verhoog gedeel met Francois van Coke, Early B en Jack Parow. Ek werk met ’n fantastiese span en is dankbaar aan die publiek dat hulle aanklank by my musiek vind.”

“Liefde is ’n Werkwoord” is in die ateljee geskryf en opgeneem saam met Hunter Kennedy en Fred den Hartog, terwyl die video daarvoor deur Damiane van Reenen in die Kaap in ‘Katinka die Kat’ se woonstel verfilm is. Die vervaardiger was Marguerite van Eeden, met die akteurs Jane de Wet en Andhar Cotton.

Hunter Kennedy het ook agt van die tien liedjies op “Halfvol” geskryf.

Sien “Liefde is ’n Werkwoord” se video hier: https://youtu.be/1ThMVclAiBo