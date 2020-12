Nuwe enkelsnit vir SA duo

SA-sanger Janie Bay en Danie (du Toit) Reënwolf span hul unieke kragte saam vir die nuwe enkelsnit, “Ek glo in jou”, wat pas vrygestel is.

Beide sangers het ’n besonderse gawe om die luisteraar te kan boei met hul gevoelvolle lirieke en stemme en dié enkelsnit is die perfekte duet vir hierdie twee opwindende jong kunstenaars.

Bay wou nog altyd graag saam met Danie Reënwolf werk en het die idee van die lied met hom bespreek. “Ons het aan die begin van die jaar gesels oor die moontlikheid om iets saam te doen, maar met ons besige skedules en met ‘lockdown’ was ons nie seker of dit hierdie jaar sou kon gebeur nie. Ek het dadelik geweet toe die idee van ‘Ek glo nog in jou’ begin vorm het, dat dit die regte een is om saam met Danie aan te pak,” sê Bay.

Daarna het die twee hier en daar tyd gemaak om die liedjie te skryf. “Ek het een dag oppad Paarl toe die koor sommer spontaan in die kar aanmekaar gesit. Soos ek en Danie aanhou skryf het, het dit alles saamgekom as ’n baie poëtiese, maar ook egte liefdeslied. Danie is op die oomblik “the it guy” in die Afrikaanse musiekwêreld. Dit was vir my ’n groot eer om hierdie liedjie saam met hom te kon skryf en opneem.”

Danie Reënwolf voel dieselfde. “Dis vir my net so ’n voorreg om saam met Janie te kon werk. Dit was ’n lekker ‘song’ om te kon skryf. Janie het ’n ongelooflike talent om van ’n eenvoudige lied, iets baie besonders te maak. Dit was baie pret en ek dink ons het nogal iets spesiaal hiermee gedoen.”

Danie du Toit, alias Reënwolf, is ’n sanger en liedjieskrywer en deel van die groep Spoegwolf, terwyl Janie Bay se musiek sedert 2019 reeds meer as twee en ’n half miljoen keer op digitale platforms gestroom is. Sy het in Oktober 2016 by Warner Music South Africa aangesluit en ’n jaar later haar SAMA-benoemde album, Miscellany, uitgereik.

Sien die liedjie hier: https://bit.ly/37iTugu