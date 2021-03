Nuwe Opel Corsa loop nou met Franse styl

Kaapstad • Dirk Gallowitz



Opel, ’n Duitse vervaardiger van motors met ’n veelgeroemde geskiedenis plaaslik en internasionaal, het ’n klompie jare deel van die reuse General Motors stal geraak wat miljarde dollar in die maatskappy gegiet het ten einde produkontwikkeling en verspreiding in meer lande ter wêreld te dryf.

Toe GM egter in die meer onlangse verlede finansieel noustrop trek, is Opel aan die Franse PSA groep, oftewel Peugeot/Citroen, verkoop. PSA het egter ’n veel groter jas aangetrek en het so ’n maand of wat gelede, die dryfkrag geword agter die vierde grootste motorvervaardigingsgroep ter wêreld, bekend as Stellantis.

Die nuwe Opel Corsa is van die eerste motors wat gebou word op Stellantis se CMP-platform. Die Corsa is ook een van Opel se suksesverhale en meer as 14 miljoen eenhede is reeds wêreldwyd van die gewilde buksie verkoop.

Die 2021 Corsa is voorverlede week plaaslik bekendgestel en ons was bevoorreg om die oulike Duitser met Franse DNA se bekendstelling by te woon.



Van buksie na middelslag luikrug

Opel en spesifiek Corsa het ’n lang en mooi verbintenis met Suider-Afrika. Die nuweling is die sesde generasie Corsa wat plaaslik sy buiging maak en is, danksy die langer en breër CMP-platform, in grootte meer vergelykbaar met die laaste model Opel Astra as met die vorige Corsa.

Ons bekendstellingsmodel was in Opel se nuwe dieprooi bakkleur, bekend as “Pepperoncino Red” afgewerk, met ’n swart dak wat aan die nuweling ’n modern, sportiewe voorkoms verleen het.

Terwyl die Corsa in lengte en breedte gegroei het, is die dak laer gemaak asook die sitplekke nader aan die grond geplaas ten einde ’n laer swaartepunt te bereik. Terwyl beenruimte en skouerspasie groter geword het, bied die laer swaartepunt beter hantering en paddinamika.

Nuwe LED hoofligte met treffende dagryligontwerp dra by tot die 2021 Corsa se moderne voorkoms.

Van buksie na middelslag luikrug, ding die nuweling nou in ’n groter en duurder marksegment mee as die vorige klein stadsbuks.



Duitse bougehalte

Binne spreek die kajuit van tipiese Duitse bougehalte en selfs die intreemodel is uitstekend toegerus met standaardtoerusting.

Die instrumentepaneel vertoon modern met ’n digitale beeld wat groot, duidelike ikone vertoon. Ook so met die inligtingskerm in die middel van die voorpaneel waar al die nutsfunksies vir klank, kommunikasie en ritinligting vertoon word.

By die deftiger Elegance model word ook die beelde van die tru-kamera hier vertoon.

Die Elegance topmodel bied onder meer ’n selfstopfunksie in stadsverkeer, verhitte sitplekke asook ’n stelsel waar die voertuig terug in die baan “gedruk” word sou jy uit die baan dryf. Ook ’n laaiblad vir selfone is handig – ’n bykomstigheid wat nie sommer in hierdie segment aangebied word nie.

Wat vir ons oulik en prakties werk, is die skakelaars vir die lugverkoeling wat apart en onder die infoskerm geplaas is waar dit maklik bereikbaar is.

In geheel vertoon en voel die afwerking van die Elegance deftig.



Lewendige verrigting

Die nuwe Corsa word plaaslik beskikbaar gestel met die Peugeot/Citroen 1.2 liter 3-silinder petrolenjins in twee weergawes. Krag word na die voorwiele gestuur deur die opsie van ‘n 5-spoed handratkas of 6-spoed outomaties; laasgenoemde eksklusief vir die Elegance.

Die normaal ge-aspireerde 1.2 liter weergawe wat in die intree Corsa en die middelvlak Edition modelle diens doen, lewer 55kW en 118Nm se maksimum kragte.

Die Elegance kry egter turbo-aanjaging met die 1.2 liter wat dan 96kW en 230Nm se piekkragte lewer en lewendige verrigting tot gevolg het.

Een voordelige kenmerk van die Peugeot 3-silinder enjin is baie goeie brandstofverbruik wat grootliks toegeskryf kan word aan die nuwe Corsa se relatief lae massa, danksy die gebruik van aluminium vir die enjinkap en enjinblok. Ook die sitplekke is dunner.

Die gevolg is n gewigsverlies van meer as 100kg vir ’n totale gewig van net onder n ton. Daarmee saam is goeie lugdinamika-ontwerpe ingespan soos bekleding onder die vloer asook flappe in die sierrooster. Die gevolg is ’n sleursyfer van slegs 0.29Cd.



Ry-indrukke

Tydens die bekendstelling het ons net die topmodel Elegance met outomatiese ratkas gery. Ons roete van meer as 300km het ons oor stad- en ooppad roetes geneem. Die turbo-enjintjie is lewendig, versnel gemaklik en het geensins keel toegetrek as daar aangestoot word nie.

Die 6-gang outokas is ’n juweel en komplimenteer die enjin pragtig.

Die turbo weergawe sal my keuse wees. Die stuur voel lig en tog presies met die onderstel en veerstelsel wat gemaklike hantering en goeie ritgehalte verseker het.

Die 2021 Opel Corsa is ’n pragtige luikrug wat ’n welkome toevoeging is tot die Opel modelreeks. Aanhangers gaan definitief beïndruk wees met afwerking, standaardtoerusting en voorkoms.

Die prys mag dalk pla, maar hopelik kan Stellantis die plaaslike weergawes minder luuks toerus (anders as die Europeërs het ons nie juis nut vir sitplekverwarmers nie) en die prys meer kompeterend maak.

Pryse wissel van om en by N$275 000 tot ongeveer N$390 000.