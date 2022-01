Okahandja-ongeluk: Vertraging met die uitreiking van doodsertifikate

Okahandja • [email protected] Die families van 16 slagoffers wat in ’n gru-ongeluk noord van Okahandja dood is, sal moet wag om hul doodsertifikate te kry.Die ongeluk het gedurende die vroeë oggendure van 10 Desember 2021 plaasgevind, 14 km buite Okahandja in ’n noordelike rigting.’n Toyota Quantum-minibus en ’n sedan het kop-aan-kop gebots, wat daartoe gelei het dat albei voertuie in vlamme uitgebars het. Die liggame van 15 slagoffers het onherkenbaar verbrand, wat DNS-toetse vereis het vir akkurate identifikasie. ’n Sestiende slagoffer is in ’n Windhoekse hospitaal dood.Die name van die oorledenes is bekend gemaak tydens ’n gedenkdiens wat op 28 Desember by die Onakaheke nedersetting in die Omusatistreek gehou is.Volgens ’n bron is die slagoffers van nabygeleë dorpies en ry hulle gewoonlik per bus na die noorde om vakansie te hou, wat dit maklik gemaak het om hulle te identifiseer.DNA vertragingVolgens adjunkkommissaris Kauna Shikwaambi is DNS-ontleding ’n duur proses. Sy het gesê terwyl die Namibiese Polisie Forensiese Wetenskapsinstituut (NPFSI) finansiering van die regering ontvang, beïnvloed onvoorsiene ongelukke wat DNS-toetse vereis, die instituut se bedrywighede.As gevolg hiervan en ’n onvoldoende begroting is ’n agterstand van 4 000 sake opgehoop, het sy gesê. Hierdie sake sluit moorde en verkragtings in, waarvan ’n groot meerderheid in die hof of ondersoek word.“Ongelukkig, as gevolg van wetlike implikasies, kan doodsertifikate nie uitgereik word vir individue wat nog nie geïdentifiseer is nie en weens die omstandighede van die ongeluk, is DNS die enigste akkurate metode om sulke identifikasie te maak,” het sy gesê.Shikwaambi het die families wat geraak is, die versekering gegee dat die polisie nie op die proses opgee nie, maar sal volhard om die DNS-ontledings te finaliseer.NPFSI se hoof, Nelius Becker, het gesê DNS- en verwysingsmonsters van slagoffers en familielede is reeds ingesamel, maar die werklike profilering het egter nie begin nie weens ’n gebrek aan reagense en verbruiksgoedere.Hy het ook erken dat die proses lank en duur is.“Ons vra die families om asseblief geduldig te wees met ons, aangesien daar agterstande is van sake wat terugdateer tot etlike jare gelede. Maar ons gee nie moed op nie,” het hy gesê.