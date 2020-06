‘Onplaat’ vir Andries Bezuidenhout

Afrikaanse sanger Andries Bezuidenhout het pas sy derde solo album – Onplaats – op die wêreldwye web vrygestel.

Dit bevat 12 oorspronklike komposisies, waarvan die lirieke en musiek deur Andries geskryf is, buiten “Tussen Platvoet en Stoompomp”, waarvan die melodie deur Herman van Veen gekomponeer is. Die album word aan die ou en nuwe Gereformeerde Blues Band opgedra, deels as dankbetuiging teenoor Riku Lätti en Willem Möller, wat elk ʼn belangrike rol gespeel het met die produksie van die album. Riku het gehelp met verwerkings en besluite oor musikante om op van die snitte te speel en Willem Möller het die finale meng en meester van die album behartig.

Tematies handel “Onplaats” oor Suid-Afrikaanse karakters en die plekke waar hulle hulself bevind, van Elvis du Preez wat in die 1990’s deur Pretoria se strate stap tot Lukas wat op sy skaatsplank in Johannesburg se middestad rondbeweeg. Daar word gesing oor stasiedorpe sonder stasies en laatnagdrinkers wat die laaste bus huis toe neem. Die verwerkings is meestal akoesties, maar met die ondersteuning van ’n sterk ritme-seksie en melodieuse agtergrondstemme. Daar word ook van agtergrondklank gebruik om atmosfeer te skep.

Wat beteken Onplaats?

“Daar’s twee maniere hoe ek die titel verstaan. Op een vlak is dit ’n grappige verwysing na die feit dat ek die album net op die web vrystel. Dis die eerste album wat ek glad nie as CD vrystel nie, laat staan nog vinielplate van laat druk. So, dis nie ’n plaat nie – dis ’n onplaat!” sê hy.

“Die ander vlak is meer filosofies. Dit kom uit ’n gesprek met Herman van Veen (verskoon my, dis nie bedoel as ‘name dropping’ nie). Ek was in 2015 in Nederland om by ’n Suid-Afrikaanse fees op te tree en hy was die gasheer. Hy het gevra dat ek ’n liriek moet stuur, wat hy toe getoonset het. Ek het ‘Tussen Platvoet en Stoompomp’ vir hom aangestuur. Dit handel oor iemand wat op ’n plaas wil woon iewers tussen plekke genaamd Platvoet en Stoompomp. Toevallig is daar werklik sulke plekke in die Vrystaat, maar min mense weet daarvan. Herman van Veen het oor ’n moontlike Nederlandse vertaling gepraat en hy wou verwys na ’n plaas (of plaats) ‘tussen niks en nêrens’. Ek wou weet waarom hy nie soortgelyke name soos Platvoet en Stoompomp in Nederland kon vind nie.

“Sy antwoord was dat daar nie ’n enkele plek in Nederland was wat almal nie van weet nie. Ek het toe ’n paar name op ’n kaart gaan soek as voorbeeld, maar in elke geval kon Herman die plek se geskiedenis ophaal – byvoorbeeld dat ’n biskop daar in, sê nou maar, die jaar 1415 onthoof is. Dit was ’n interessante punt oor die verskille tussen Nederland en Suid-Afrika.



Luister van die snitte hier:

https://soundcloud.com/andries-bezuidenhout-2367892/lukas-impossible



Video - Vertrek:

https://www.youtube.com/watch?v=C8r2t3Frsl8



Stroom of laai die album hier af:

https://distrokid.com/hyperfollow/andriesbezuidenhout/onplaats