Ontwikkelaar in sop oor advertensie

Windhoek • [email protected] ’n Ontwikkelaar is deur die stadsraad aangesê om ’n tweede advertensie in koerante te plaas ná die eerste sonder toestemming gedoen is en verkeerde inligting weergegee is.Die Windhoekse stadsraad en Champac Investments het in 2017 ’n openbare private vennootskap aangegaan vir die beplanning, ontwerp en konstruksie van Kleine Kuppe uitbreiding 1. Die konstruksie het op 1 Augustus verlede jaar begin en moes op 31 Julie vanjaar voltooi wees. Weens Covid-19, het die projek vir 90 dae gesloer en is die nuwe voltooiings datum as 30 Oktober bepaal. Volgens munisipale dokumente, sou die stadsraad versoek word om die projek oor te neem vir die verkoop van erwe.Die ontwikkelaar het vroeg in Oktober met lede van die munisipaliteit se eiendomsbestuureenheid ontmoet oor die verkoop van die erwe, met ’n tweede vergadering op 15 Oktober. “Die ontwikkelaar is ingelig dat die stadsraad nie die verkoopsproses voor Februarie 2021 kan begin nie, weens ’n tekort aan kapasiteit omdat daar reeds verkoopsprosesse in Academia, Rocky Crest uitbreiding 4, Khomasdal uitbreiding 4 en Otjomuise uitbreiding 5 aan die gang is,” lui die dokument.Op 19 Oktober het die ontwikkelaar ’n brief aan die munisipaliteit se uitvoerende hoof gerig om namens die stadsraad met die vervreemding van grond voort te gaan. Hy was bekommerd oor die impak wat die vertraging van verkope op die wins van die projek sou hê weens rentekoerse op geld wat vir die ontwikkeling geleen is.Op 21 Oktober wou die ontwikkelaar weer met die span vergader, ter voorrbereiding vir die advertensie en die verkoop van erwe, maar niemand was beskikbaar om gesprekke af te handel nie. ’n Advertensie is dus op 23 Oktober in die plaaslike media geplaas vir die verkoop van 88 erwe, maar dit is nooit deur die munisipale span goedgekeur nie.Die advertensie het belangstellendes ook ingelig dat verkope by die Windhoekse stadsraad sou plaasvind en dat die registrasieproses op 26 Oktober sou begin. “Dit is in teenstryd wat vroeër met die ontwikkelaar bespreek is,” lui munisipale dokument. Dus is die ontwikkelaar aangesê om nog ’n advertensie te plaas dat die verkope van die erwe eers in Januarie 2021 sal begin.