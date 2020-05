Opsoek na die perfekte beker boeretroos

Windhoek • [email protected] Na weke vasgekeer in die huis en met geen beker boeretroos wanneer ek wel kon ontsnap nie, was ek opgewonde oor ’n dag in die veld.Vir my eerste stop, maak ek ’n draai by Le Pain in Eros, waar hulle darem ’n decaf cappuccino vir my aanmekaar kan slaan voor my eerste vergadering. Die koffie van Deluxe Coffeeworks is presies waarna my hart verlang het. Maar vir wat vir hierdie dag voorlê, is dit nie eers amper genoeg nie!Volgende stop ek by Bonsai Bistro vir ’n Café Latte (ja, weer decaf) en die melkerige koffie is perfek vir teetyd, hoewel ek op pad is na ’n onderhoud. Weer weet Deluxe Coffeeworks wat hulle doen as dit kom by koffie en ek wens daar was tyd (en ons word toegelaat) om te sit en ’n stuk soetgebak saam met dit te geniet.Teen middagete is ek op pad na my laaste onderhoud vir die dag en stop ek vinnig by Seattle Coffee Co in vir ’n Mocha freeze. Dit word ingelees as ’n ‘no-fun’, siende dat dit weer kaffeïenvry is, maar vir my proe dit nogsteeds soos nog.Na ’n dag uit in die veld en die troos van (kamma) koffie voor ek verder van die huis af moet werk, is een ding seker: Ongeag waarna jy soek wanneer dit by ’n koppie boeretroos kom, in Windhoek is daar verskeie opsies om te verseker jy gaan kry presies wat jy soek.So, as jy in die dorp is, gaan maak maar ’n draai daar is iets wat jou hart gaan bly maak.