Ou brood kry nuwe lewe as alkohol-basis reiniger

Met die regte toerusting, breinkrag en ’n paar brode, kan mens in krisistye plan maak.

Só blyk dit uit die voorbeeld van voedselwetenskaplikes aan die Universiteit Stellenbosch, wat dit reggekry het om in hul departement se fermentasietenk 18 liter alkohol-basis reiniger te maak uit ou broodkrummels.

Ná dit ’n week lank gefermenteer het, kon hulle verlede Donderdag net betyds hul eindproduk bottel ure voor die se inperktydperk weens Covid-19 begin het.

“Dit ruik ’n bietjie soos roosterbrood,“ sê dr Stefan Hayward, ’n nadoktorale navorser in die Departement Voedselwetenskap.

Hy is deel van ’n navoringsgroep wat op ’n normale dag fokus op maniere om aan die een kant voedselafval te verminder, en aan die ander nut te vind vir dit wat wel opgaar. “Die woord ‘afval’ impliseer dat mens iets as nutteloos sien, en dit net wil weggooi. Ons sien afvalprodukte en die neiging om te veel kos nie net as ’n probleem nie, maar eerder as ’n bron van rou bestanddele of byprodukte wat ons kan gebruik om nuwe maniere van vermindering, hergebruik en herwinning te bedink,” sê hy.

Die plan om hul eie handreiniger te maak het tussen dr Hayward, nog ’n nadoktorale navorser, dr Timo Tait, en MSc Voedselwetenskap-student Sebastian Orth ontstaan. “Ons het alternatiewe gebruike bespreek vir sommige van die alledaagse produkte wat ons dikwels weggooi, waarvan ou brood maar net een is,” sê dr Hayward.

Een ding het gelei tot ’n ander, en hulle het besluit om te kyk of hulle bio-etanol uit brood kan vervaardig om as saniteringsmiddels te gebruik.

“Brood bestaan uit 40% stysel wat as ’n uitstekende koolhidraatbron gebruik kan word tydens die produksie van bio-etanol via fermentasie. Te midde van Covid-19 weet ons nou baie duidelik hoe belangrik goeie higiënepraktyke is, en dat mens ’n goeie voorraad van antiseptiese produkte soos handreinigers nodig het om die verspreiding van die virus hok te slaan,” het Hayward gesê.



Ou brood, nuwe nut

Van die aanvanklike ou 60kg brood wat gebruik is, kon hulle 10,5 liter 75% etanol produseer. Hulle het ’n resep vir handreiniger op die Internet gevind. Hul bio-etanol is gemeng met bestanddele soos gliserol, waterstofperoksied (wat ook virusse en bakteriële spore doodmaak) en ’n bevogtigingsmiddel. Daaruit kon hulle uiteindelik 18,2 liter vloeibare handsaniteerder maak.

Weens die inperkingsbevel kon die navorsers nie hul werk voortsit nie, maar hulle hoop op die proses te verfyn wanneer die situasie weer terug na normaal keer.

“Ons kon ons wetenskaplike nuuskierigheid bevredig en bevestig dat ons bio-etanol uit ’n afvalproduk soos ou brood kan fermenteer. Terselfdertyd het ons ook ons kennis toegepas om ’n antiseptiese middel te produseer wat in hierdie krisistyd noodsaaklik is,” sê dr Hayward.

Bykans ’n derde van alle kos wat vir menslike gebruik geproduseer word, gaan wêreldwyd verlore. In Afrika en Suid-Afrika kan hierdie syfer soms selfs hoër wees. Dit is nie net ’n vermorsing van voedsel en noodsaaklike voedingstowwe vir miljoene mense nie, maar ook ’n vermorsing van die hulpbronne soos water, elektrisiteit en arbeid wat vir die vervaardiging daarvan nodig was.