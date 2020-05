Ou gunstelinge terug in die kombuis

Windhoek • [email protected] Terug vir die 11de seisoen, is dinge in the My Kitchen Rules bietjie anders, maar lewer dit net soos altyd vreeslik baie drama op en daarom baie genot vir kykers.Die realiteitsreeks fokus op twee huise, House Colin en House Manu. Sjef Colin Fassnidge het die huis met al die amateur kokke, terwyl sjef Manu Feildel aan die stuur is van sake in die huis met voormalige deelnemers aan die MKR reeks. Die huise gaan kop-aan-kop om te sien wie kraai koning onder die kosmakers.Die alliansies wat gevorm word is soms interessant, maar strategiese spel is aan die orde van die dag, met elke huis wat omsien na sy huismaats om te verseker hulle gaan nie na ’n eliminasie toe nie. Onder van die deelnemers blom daar ook ’n liefde.In vanjaar se seisoen van My Kitchen Rules: The Rivals, is daar hope vermaak wat wag. Dit is ook ’n heerlike program vir kosinspirasie, juis hoekom ek die program so vreeslik geniet.So gaan loer op Mnet elke weeksaand om 17:50 om self te sien wat jy in die volgende dae gaan opdis. En as dit alles na te veel moeite lyk, gaan plons op die rusbank neer en geniet dan net die drama wat elke episode bied. MKR is ook op Catch Up beskikbaar.