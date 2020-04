Plaaslike sanger laat hom nie deur pandemie onderkry

Windhoek • [email protected] Te midde van die Covid-19 pandemie is die vermaakbedryf onder baie druk. Die gewilde plaaslike kunstenaar Vaughn Ahrens is egter een van dié wat nie sal toelaat dat die pandemie sy loopbaan kniehalter nie en bly besig ten spyte van al die uitdagings.Ahrens het die afgelope Sondag met Hunter’s as deel van die Lockdown House Party-reeks kragte saamgespan om ’n regstreekse “kykpartytjie” saam met sy Facebook-aanhangers te hou. Ahrens het ook onlangs aangekondig hy is die nuwe aanbieder van ’n splinternuwe program op Radiowave, The Sunday Setup. Dié program word elke Sondag tussen 09:00 en 12:00 regstreeks uitgesaai.Hy het oor sy opvoering gesels, asook oor sy nuwe vooruitsig as radio-omroeper.V: Hoe het dit gebeur dat jy saam met Hunter’s gewerk het aan dié projek?A: Hunter’s het ons genader vir ’n reeks waarmee hulle besig is. Ek was aanvanklik nogal senuweeagtig, want ek was nie seker of my aanhangers sou reageer op dié medium nie.V: Hoe het jy die regstreekse opvoering ervaar en hoe het jou aanhangers daarop gereageer?A: Tot my verbasing het amper 900 mense na die regstreekse uitsending gekyk en na die tyd het dié getal na meer as 1 000 mense gestyg. Almal was baie interaktief en dit was lekker om vir ’n slag hulle aandag van die pandemie af te kry, om die fokus vir ’n rukkie na iets positief te verskuif.V: Beplan jy soortgelyke opvoerings vir die toekoms?A: Die livestream gogga het nogals gebyt en klomp mense het gevra dat ons dit meer gereeld doen. Ons sal heel moontlik weer so iets doen met ons eie inisiatief.V: Vertel ons meer van The Sunday Setup. Wat het jou gedryf om die skuif na radio-omroeper te maak?A: Radiowave het my eintlik al ’n ruk terug genader oor ’n DJ-pos vir Sondae en natuurlik het ek die geleentheid met albei hande aangegryp. Dit is ’n baie ligte, laid back interaktiewe show. Ek gaan mense se menings vra oor snaakse, alledaagse dinge soos “Wat was jou vreemdste date ooit?”V: Wat wil jy graag vir jou aanhangers sê in die krisistyd?A: Al wat ek vir hulle wil sê, is dat hulle moet vasbyt. Dis moeilik en ons musikante voel dit ook baie hard, maar ons kan hierdeur kom as ons almal saam staan en saamwerk. En asseblief: Bly. By. Die. Huis.Hou Vaughn se sosiale media-blaaie dop vir om op hoogte te bly van sy planne.