Regering in die donker oor Namcor se Recon-belangverkoping

“Ons was nie eens bewus van ’n moontlike transaksie totdat dit in die media verskyn het nie.”Dit is die woorde van Leon Jooste, minister van openbare ondernemings, gister oor die Nasionale Petroleumkorporasie van Namibië (Namcor) se voorneme om die helfte van sy belang in die Kavango Basin-projek te deel wat tans deur die Kanadese firma ReconAfrica ondersoek word.ReconAfrica het sy voorneme uitgespreek om Namcor se 5%-belang in die projek te koop in ’n transaksie ter waarde van C$31,75 miljoen (N$377,5 miljoen) en US$2 miljoen (N$30,2 miljoen) in kontant.Namcor se besturende direkteur, Imms Mulunga, was onlangs ’n gas op The Evening Review waar hy gesê het die maatskappy sal ’n 5%-belang in die projek verkoop om geld in te samel wat dit vir toekomstige beleggings nodig mag hê.“Met die ReconAfrica-lisensie het ons ’n 10%-belang en ons het onder die kritiek van sommige parlementslede deurgeloop. Ek dink nie die kritiek is ongeregverdig nie, omdat Namcor net ’n 10%-belang het, veral terwyl die waarde van die aandeelprys van ReconAfrica hou aan toeneem en die maatskappy groter en groter word. In hierdie lig het ons onlangs besluit om 5% daarvan in aandele om te skakel so ons doen tans ’n transaksie met ReconAfrica waar ons ons 5% aan hulle gaan verkoop, en hulle ons 5% aandele in ReconAfrica gee,” het Mulunga gesê.Die stap sal help om die maatskappy se likiditeit te verbeter, het hy bygevoeg.“Ons maak net van daardie aandele likied om seker te maak dat ons toegang tot geld het as daar van ons vereis word om ander beleggings te maak of om van daardie geld te gebruik om ons stroomaf-besigheid as voorbeeld te laat groei.”KabinetsbesluitReconAfrica het reeds aangekondig dat hy op 17 Februarie ’n brief van voorneme met Namcor aangegaan het vir die verkryging van die aandele.Jooste het gister aan Namiban Sun gesê dat die regering nie goedgekeur het dat Namcor sy aandeelhouding in die projek verkoop nie.Hy het egter gesê die Kabinet sal die finale sê hê.“Ek het dit aan die voorsitter [van die Namcor-direksie] duidelik gestel dat so ’n transaksie vooraf goedkeuring sal vereis en dat hulle nie mag voortgaan voordat hulle formele goedkeuring verkry het nie,” het Jooste gesê.Hy het bygevoeg dat Namcor deur ReconAfrica genader is met die doel om van sy 5%-aandeelhouding in die projek van die hand te sit. “Die regering het nie vir ReconAfrica hieroor genader nie. Ek is meegedeel dat hulle deur Namcor genader is wat 5% aan ’n buitelandse koper wou verkoop,” het hy gesê.Wie het wat gesê?Behoorlike oorweging sal geskenk word oor die besluit om die 5%-belang te verkoop of te hou sodra ’n formele voorlegging deur die Tesourie gedoen is, het hy bygevoeg.“Ek het hulle versoek om die inligting aan my te stuur vir oorweging en goedkeuring. Ek wag nog vir die voorlegging. Belangrik is om daarop te let dat die transaksie nie beklink is nie en dit sal nie so wees totdat die Tesourie-goedkeuring verleen is nie,” het Jooste gesê.Mulunga het gister vrae wat aan hom oor die regering se standpunt gestel is, tersyde gestel en gesê: “Wie het gesê dat Namcor ’n kabinetsgoedkeuring moet kry om sy daaglikse sake te doen? Ons het niks om te sê nie, ons gaan nie ons sake in die media doen nie.” – [email protected]