Reho abattoir bly toe

Die Rehoboth abattoir het in Desember hul deure tydelik gesluit en is steeds nie oop nie. Foto: Windhoek Express argief

Yolanda Nel Hoewel die abattoir op Rehoboth al ’n maand gelede weer sy deure moes open ná dit op 20

Desember tydelik gesluit is, is daar steeds geen antwoorde oor hoe lank slagters nog sal moet wag

nie.

Volgens een slagter op die dorp, Rudi van Wyk, was daar tydens ’n vergadering aangedui dat die

abattoir teen die einde van Januarie weer operasioneel wou wees, maar nou blyk dit nie die geval te

wees nie en dit “as gevolg van onvoorsiene omstandighede,” het Van Wyk gesê.

Volgens media berigte aan die einde van verlede jaar, moes die abattoir noodgedwonge sy deure

sluit na inspeksies bevind het dat werksaamhede nie aan die standaarde van algemene

gesondsheidsregulasies voldoen nie.

“Die Rehoboth dorpsraad (RTC) het slagters en sluighuiseienaars aanbeveel om abattoir-eienaars te

help om die fasiliteite op te knap om op standaard te wees,” lui een berig.

Van Wyk het intussen al verskeie briewe aan die goeweneur van die Hardapstreek, die burgemeester

van die RTC, streeksamptenare en die minister van landelike en grondelike ontwikkeling gestuur.

“Daar is aanvanklik gesê diere kon op die abattoir se perseel bly totdat dit geslag word. Maar nou is

die reëling sonder waarskuwing opgeskort,” het hy gesê.

Hy het ook nog geen reaksie op enigeen van sy briewe ontvang nie.

Volgens Van Wyk moet die RTC hulp aan die abattoir, wat aan die Rehoboth Gemeenskaptrust

behoort, verleen om te verseker dit is op standaard. “Dit is duur om ons diere in Windhoek of op

Mariental te gaan slag. Nie almal kan dit bekostig nie.”

Hy het bygevoeg dat die abattoir van die beste in die land was en dus verstaan hy nie hoekom dit nie

in stand gehou is nie. Daar is volgens hom sowat 35 slaghuise op die dorp en nog meer bona fide

slagters in die omgewing wat van die abattoir gebruik gemaak het.

“Hulle gaan hul diere in die veld begin slag en dan sit ons met groter gesondheidsrisikos,” is hy van

mening.