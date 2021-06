Reho beroepsopleidingsentrum oop

Rehoboth • [email protected] Die eerste termyn van die nuwe beroepsopleidingsentrum op Rehoboth het pas tot ’n einde gekomen aansoeke vir die nuwe inname is tans oop.Die Rehoboth Institute of Technology, of RehoTech, het in Februarie vanjaar sy deure oopgemaak.Volgens Ricardo van Wyk van die sentrum, is hulle visie om hoop te skep en om ’n verskil inRehoboth te maak. “Die dorp is bekend vir goeie ambagsmanne en -vroue wat hulleself bemagtig.Dit was ’n logiese keuse om in Rehoboth te begin. Hierdeur kan hulle hulself in ’n tegniese beroepbekwaam en met ’n positiewe selfbeeld vir hulself in die toekoms ’n inkomste genereer,” sê hy.Een van die grootste struikelblokke vir jongmense van Rehoboth is om die arbeidsmark te betree en’n selfonderhoudende lewe te lei. “Die gebrek aan opleiding en praktiese ervaring kniehalter onskinders en daarom is tegniese opleiding in vaardighede een van die beste maniere om hulleekonomiese geleenthede te bied,” sê Van Wyk.Baie jeugdiges is tegnies of prakties aangelê en oor die algemeen goed met hulle hande, en watterbeter manier is daar vir opleiding as by RehoTech, die eerste “VTC” in die dorp.Volgens hom het die nuwe leerplan van die ministerie van onderwys ’n direkte impak gehad op diebesluit om die sentrum in Rehoboth te begin. Kinders wat nie die nuwe graad 12 (AS-level) wil of kandoen nie, het nou direkte toegang tot die sentrum.“RehoTech het ’n integrale plan om die gemeenskap nie net op te lei nie, maar ook om die ekonomie’n hupstoot te gee. Dit doen ons deur werk te verskaf aan inwoners van die dorp. Al die instrukteurs,administratiewe werkers asook die vakmanne wat die opknappingswerk aan die sentrum doen, isvan Rehoboth,” sê Van Wyk trots.Die kursusse wat op die oomblik aangebied word is onder andere elektries, motorwektuigkunde,inligtingstegnologie, vroeë kinderontwikkeling, gasvryheid en toerisme, en kantooradminstrasie. Aldie kursusse is by die Namibiese Kwalifikasie Owerheid (NQA) geakkrediteer en is versprei oorverskillende vlakke vanaf een tot vier. Elke jaar na ’n eksterne assessering deur die NamibieseOpleidingsowerheid (NTA), verwerf die kandidate ’n nasionale vaardigheidsertifikaat ook uitgereikdeur die NTA.Die minimum vereiste is graad 10, 11 of 12. Ouer kandidate moet ouer as 23 wees met vorigewerksondervinding.Alle kursusse kos N$15 000 per jaar wat ook in paaiemente afbetaal kan word.