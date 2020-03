RTC steek stokkie voor waterskenkings

Rehoboth • [email protected] Ná die Rehoboth Onafhanklike Bestuursraadvereniging (RITMA) water aan inwoners in informele nedersettings geskenk het, het die Rehoboth Dorpsraad (RTC) ’n waarskuwing uitgereik dat die groep die plaaslike owerheidswet oortree.Volgens ’n inskrywing op sosiale media, het RITMA die water op 25 Februarie aan inwoners gegee en gesê dit is die eerste stap om lopende water aan elke huishouding in die dorp te verskaf. “Dit is slegs die begin en daar word geen onderskeid tussen Blok, kleur, ras of etniese groep getref nie. Meer inligting rakende hierdie gemeenskapsinisiatief sal binnekort bekend gemaak word. RITMA word gedryf deur aksie en resultate, die tyd van leë beloftes en net praat is verby.”Die gebaar is egter nie goed deur die RTC ontvang nie.In ’n verklaring wat Dinsdag deur die RTC aan Rudi van Wyk van RITMA gerig is, word daar aangedui dat hulle onwettig op munisipale grond werk, wat in direkte kompetisie is met die dorpsraad en dat hulle nie die nodige toestemming het om strukture vir die watertenks op te rig nie.“Julle (RITMA) is ook nie ’n gemagtigde waterverskaffer in Rehoboth nie,” lui die verklaring.Die raad het voorgestel RITMA maak gebruik van munisipale staanpype deur voorafbetaalde watereenhede te koop. RITMA is ook aangesê om onmiddellik enige struktuur wat opgerig is, te verwyder. Indien hulle versuim om dit te doen, kan regsaksie teen hulle geneem word.Volgens Van Wyk het hulle die water by die RTC gekoop en wil hulle net vir elke inwoner water – wat ’n mensereg is – bied. In reaksie op die verklaring, het van Wyk aan die RTC verduidelik dat die water wat via die watertenk gebied word, dieselfde water is wat die dorpsraad aan die inwoners bied.“Ons koop hierdie water van die RTC en maak dit net meer toeganklik vir inwoners deur die water na hul huise te vervoer. Daarom is ons nie in kompetisie met die RTC nie,” luidens die verklaring. Daar word ook aangedui dat die watertenk nie ‘n vaste struktuur is nie.Van Wyk het aan Windhoek Express gesê hulle maak tans skenkings, maar wil later ‘n waterverskaffer word en ‘n bydrae vra. “Ons is nou in ons begin stadium.”