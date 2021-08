Segura spog met nuwe winkel

Windhoek • [email protected] Segura Emporium het begin as ’n aanlynwinkel, maar spog nou met ’n splinternuwe instap winkel inKlein Windhoek.Volgens eienaar Marilie van Schalkwyk, wil sy ’n veilige plek skep waar kliënte kan eksperimenteermet uitrustings. “Jou klere vertel baie van jou persoonlikheid en jy moet gemaklik voel met wat jyaantrek,” vertel sy. Vir haar gaan dit nie net om ’n uitrusting te verkoop nie. “Dit gaan oor my kliënten die verhouding wat ons bou. Hier moet jy jouself kan vind.”Segura bied ’n verskeidenheid opsies vir vroue, insluitend rokke, rompe, broeke en bloese. “Hier isbeslis iets vir almal.” Sy is éral opgewonde oor die nuwe jeans wat beskikbaar is, wat ‘reversable’ is –een kant is die gewone jean en die anderkant het ’n patroon het.Marilie het juis hierdie winkel begin omdat sy gevoel het daar is ’n leemte in die mark vir mooi,bekostigbare klere wat steeds van goeie gehalte is. “Ek het altyd in klerewinkels gevoel, hulle smaakword op my afgedwing terwyl daar geen raad en hulp aangebied word vir my om mooi te lyk en voelnie.”Sy het talle handelsmerke van Suid-Afrika beskikbaar, insluitend Amanda Cherry Lard en Kinda,sowel as ’n paar items uit Italië. “Die beste is dat die pryse hier dieselfde is as in Suid-Afrika.”Benewens klere, is daar ook haarsorgprodukte beskikbaar, sowel as Kollageen van Motherkind.Segura is Dinsdag, Donderdag en Vrydag van 09:30 tot 17:00, Woensdae van 09:30 tot 16:30 enSaterdae van 09:30 tot 12:30 oop. Die winkel is in Kochstraat nr 8, Klein Windhoek.