Servikale kanker-uitreik begin in die hoofstad

Met die hoop om vroeë opsporing van servikale kanker aan te moedig en gesondheidsorgverskaffers in staat te stel om vroeë behandeling te begin, het Leena Amwaalwa ’n uitreikprogram in die hoofstad begin.Servikale kanker is die tweede mees algemene kanker onder vroue in Namibië, veral dié tussen die ouderdomme van 15 en 44.Amwaalwa, wat die stigter van Conscious Millennials is, het gesê opsporing vereis nie gesofistikeerde fasiliteite of hoogs gespesialiseerde personeel nie, dit benodig net inligting en kennis. “Vroue in nedersettings het geen of min toegang tot kankertoetse, vroeë diagnose en behandeling. Dit is om hierdie rede dat vroue van sulke areas by hospitale aanklop wanneer die siekte gevorder het, wanneer daar niks veel is wat gedoen kan word nie,” het sy gesê.Amwaalwa het ook daarop gewys dat die Namibiese gesondheidsorgbedryf veral die afgelope twee jaar druk besig was om aansteeklike siektes te beveg. Hierdie benadering, het sy gesê, moet verander, aangesien nie-oordraagbare siektes ewe veel aandag verdien.Die uitreik het in Tobias Hainyeko- en Samora Machel-kiesafdelings begin, en het sedertdien ook Khomasdal gedek.FasesDr Laura Muzingwani, die hoofdokter van servikale kankervoorkoming by ITECH-Namibië, het gesê hoewel servikale kanker vier fases het, laat vroeë toetsing opgeleide gesondheidsorgwerkers toe om abnormale voorloperselle (voorkanker) te identifiseer wat, indien behandel, die ontwikkeling van servikale kanker voorkom.Indien voorkankerselle op die serviks geïdentifiseer word, is twee behandelingsopsies beskikbaar: Ablatiewe behandeling, waar verhitting/bevriesing gebruik word om abnormale weefsel te vernietig, of chirurgiese verwydering van die abnormale selle deur 'n proses wat grootlus-eksisie van die transformasiesone genoem word.Muzingwani het gesê in fases nul en een is die kanker steeds net tot die serviks beperk en het nie na die omliggende weefsel of ander organe versprei nie. “Dit is die vroeë fases wat behandel kan word deur chirurgiese verwydering van die serviks en baarmoeder. Fase twee en drie kanker sal hoofsaaklik radioterapie en chemoterapie regverdig, hoewel sommige vroeë fase twee kanker radikale chirurgie kan vereis,” het sy gesê.Primêre voorkomingToenemende inenting teen die menslike papillomavirus (HPV), tesame met vroeë toetsing en behandeling vir voorkanker letsels, is die sleutel tot die uitskakeling van servikale kanker binne hierdie eeu. HPV is ’n baie algemene groep virusse wat genitale vratte of kanker kan veroorsaak.Muzingwani het gesê primêre voorkoming is deur die gebruik van HPV-entstowwe, wat aanbeveel word vir jong meisies van nege tot 15 jaar. Sy het gesê die kommer is dat in laer- en middelinkomstelande die meeste individue nie toegang tot HPV-entstowwe binne die openbare sektor het nie; toegang is meestal beperk tot diegene wat dit kan bekostig.Sy het gesê dit is kommerwekkend dat baie mense min tot geen inligting het oor wat servikale kanker is en hoe om dit te voorkom nie, en het bygevoeg dat meer werk gedoen moet word om gemeenskappe op te voed.“Daar is ook stigma rondom dit as gevolg van die wanopvatting dat servikale kanker ’n teken van promiskuïteit is. Die meeste vroue wag vir simptome voordat hulle gesondheidsorgdienste soek. Die bedoeling met vroeë toetsing is om dit op te spoor voordat dit kanker word, en dis nog voordat enige simptome opduik.“Die tyd om vir vroeë toetsing te gaan is wanneer daar geen probleem is nie,” het Muzingwani gesê. Sy het beklemtoon dat vroue vir gereelde toetse – papsmere – moet dit vroe op te spoor. – [email protected]