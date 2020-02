Sewe jaar se liefde

Huipie en Elandri van Wyk. Foto: verskaf

Yolanda Nel Hierdie soort diagnose kom in 1 uit 100 000 kinders voor. Dis nie iets wat jy aldag sien nie. Dan kom die nuus: Lissencephaly.

Maar hierdie diagnose het een familie nie afgeskrik nie en vier Elandri van Wyk Vrydag (21 Februarie) haar sewende verjaarsdag. “En ná sewe jaar is dit tyd vir haar getuienis,” vertel haar ma, Huipie. Dit ten spyte daarvan dat Elandri nog nooit ’n woord kon sê nie. “Sy het nie woorde nodig nie, sy raak mense op haar eie spesiale manier.”

Die dapper mamma, wie die Side by Side Early Intervention sentrum op die been gebring het, erken dat die sewe jaar saam met hul dogter meer is as wat hulle verdien. “Sy maak my dapper en gee my hoop,” sê sy en voeg by dis tyd om haar dogter se storie te vertel, wat hulle in kort opsom as meedoënlose genade.

Dit was baie belangrik om hierdie mylpaal te vier. “Na Elandri se diagnose, was haar prognose nie goed nie. Ons het haar al gegroet maar sy het bly veg. Ons vier sewe jaar, want sy het haarself met sewe jaar uitoorleef,” sê Huipie.

Vrydag se verjaarsdag is nie net die mooi van ’n familie wat saamstaan nie, want dis nie Elandri se hele storie nie. “Dit is ook seer en rou, sonder sensors. Ons het voor die kruispad gestaan en moes kies: Red ons haar lewe of vernietig ons dit. Elandri het die keuse vir ons maklik gemaak,” sê sy.

Huipie sê dis eintlik sy wat Elandri se ma is, wat met die gebrek rondloop. “Elandri en die ander kinders by Side by Side se gebrek is dalk sigbaar, maar hulle is almal geestelik reg vir die ewige lewe. Dis ons gebroke mense wat die gevaarlikste gebrek het, wat sukkel om te onderskei tussen waarheid en leuens.”

En raad vir ouers wat ’n lewensveranderende diagnose ontvang en nie daarop voorbereid was nie? “Huil as jy moet huil en wanneer jy moet huil. Dis deel van jou reis. Maar onthou, die finale keuse is joune, of jou kind se lewe ’n mooi nalatenskap gaan he. Dit beteken nie daar gaan nie dae wees wat jy wil opgee nie, dit beteken net dat jy gaan leer wat dit beteken om in oorgawe te vertrou. Ons kinders het ’n storie om te vertel. En jou lewe vertel dit. Kies goed.”

Elandri se verjaarsddag vind Vrydag om 18:30 by Pionierspark Laerskool plaas. Gedurende die feesvieringe sal diegene wat ‘n groot rol in haar lewe speel, bedank word vir hulle onsettende ondersteuning. "Daar sal natuurlik koek ook wees.” Dit is gratis maar donasies vir die sentrum is welkom.

Die Side by Side Early Intervention Sentrum bied maandeliks werkswinkels vir ouers, familie en kinderopassers aan oor hoe om met kinders met ‘n gebrek te werk. Daar is ook talle bewusmakingsveldtogte en fondsinsamelings deur die jaar. Vir meer inligting, besoek sidebysidenamibia.com.