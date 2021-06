Sien Bay, Majozi en Early B saam

SA-sangeres Janie Bay se splinternuwe enkelsnit “My Lief” is onlangs deur Warner Music South Africa vrygestel, met die video van dié treffer wat pas uitgereik is.Die funky pop liedjie wat Bay saam met die gewilde kunstenaars Majozi en Early B geskryf en opgeneem het, wys weer hoekom sy as ’n baanbreker van haar musiek-generasie bekend staan.“My Lief” verskyn saam met ses nuwe liedjies op Bay se nuwe album, Prisma wat op 18 Junie bekendgestel word.Bay het reeds ’n jaar of twee gelede aan “My Lief” begin werk. Sy vertel dat die liedjie se boodskap eerlik en eenvoudig is. “Verhoudings is nie altyd perfek nie. Die liedjie gaan daaroor om vir die lange duur agter jou geliefde te staan, al maak mens mekaar soms mal.”Tydens die skryfproses het sy besef dit is ’n perfekte colab-liedjie. Sy en die gewilde sanger Majozi het al ’n rukkie daaroor gesels om iets saam te doen. Dit was toe ’n spontane proses dat Majozi se lirieke in die lied in Engels geskryf en gesing is.Majozi sê dat hy opgewonde was om saam met Bay te werk. “Janie het ’n wonderlik gawe om lieflike melodieë te kan ‘hoor’ en dit dan in ’n liedjie saam te vat.”VerfilmingDie konsep en die regie van die video is deur die talentvolle Damiane van Reenen behartig. Dit is in Hermon in die Weskaap verfilm.Van Reenen sê die idee van ’n ruimte met stoele in oop vlaktes is geïnspireer deur die gevoel van die liedjie met betrekking tot oop gesprekke met mekaar oor die liefde. Die storielyn handel daaroor dat die liefde kan bly staan as mens deur die moeilike tye onthou dat jy dit eintlik wil maak werk.Kyk die video hier