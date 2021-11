Skryf jou kind nou in vir dramaklasse

Behalwe vir die feit dat drama baie pret is, help dit ook talle kinders met hul selfbeeld en as dit iets is wat jy vir jou kind wil doen, is nou jou kans.The Drama Club Windhoek se aansoeke is nou vir 2022 oop. Kinders ouer as 7 is welkom by die dramaklasse, hoewel kinders onder 7 jaar welkom is op spesiale aanvraag. Hierdie is ‘n fantastiese projek wat resultate gaan wys en verseker dat jou kind baie mylpale sal behaal.Volgens Suid-Afrikaanse akteur Germandt Geldenhuys is hy baie opgewonde oor The Drama Club. “Namibiërs is honger vir drama-opleiding.”As jy wonder of dit reg is vir jou of vir jou kind, vertel Germandt dat die vaardighede wat hier geleer word, jou vir die res van jou lewe sal kan gebruik en kan toepas. Drama het ‘n subtiele manier om te help met hulle selfbeeld en help met die bou van sosiale vaardighede. “Dit is ‘n ongelooflike opvoedingsmiddel en help beslis vir kinders wat sukkel om uit hulle dop te kruip.”Maak seker jy spring gou, daar is beperkte plek. Stuur gerus ‘n epos aan [email protected] of stuur ‘n whatsapp na 081 330 5253.