Song Night nou kuberkonsert

Die RMB Song Night streef lank reeds daarna om die “Namibiese klank” te vier en verder te kweek.Vanjaar het hulle beloof om op die mentorskap van musikante te fokus en dinamiese sangers na die verhoog te bring.“Deesdae word Namibiese musiek internasionaal herken,” sê Lize Ehlers, stigter en direkteur van RMB Song Night. “Hoewel sangers begin om die waarde daarvan te besef om hul inhoud ten toon te stel, móét ons gehoor word by internasionale musiekfeeste. Ons moet mekaar help om Namibië in die internasionale mark te verteenwoordig, want plaaslik is nie meer genoeg nie,” het sy in ’n vorige onderhoud gesê.RMB Song Night was baie opgewonde om hul pos te by die voormalige Warehouse Theatre hervat wat vanjaar ’n nuwe baadjie aangetrek het en tans bekend staan as The Brewer’s Market. Dié planne is ongelukkig in die wiele gery weens die pandemie en die landswye inperking wat nie ruimte laat vir groepsbyeenkomste nie.Die Namibiese kunsbedryf is egter nie een om te gaan lê wanneer ’n uitdaging in die pad tree nie en is RMB Song Night se eerste digitale konsert verlede Woensdag gehou.Song Night ambassadeur vir 2020, Zikii, het vir vermaak gesorg tydens dié debuut-digitale konsert, wat regstreeks op Song Night se Facebook-blad uitgesaai is. Meer as 3 000 mense het na die opvoering gekyk. Sy het vyf oorspronlike liedjies uit haar album Spread the Love opgevoer.“Dit was die eerste RMB Song Night vir 2020, aangesien Covid-19 ons getref het die einste week wat ons ‘Proudly Namibian’-show veronderstel was om by die Brewer’s Market plaas te vind,” sê Ehlers.Adriano Visagie het tydens die 30 minuut-lange aanlyn konsert as seremoniemeester opgetree en sal ook vir die res van die vertonings só maak.“Styled by Martina het vir Zikii se uitrusting gesorg, haar grimering is deur Miss Jey gedoen, die Song Night-‘band’ het haar begelei en ED Music Academy was vir stemopleiding verantwoordelik. Die span het regtig in goeie gees saamgewerk om dié konsert op die planke te bring. Hulle het bewys dat fantastiese vertonings nog moontlik is tydens die inperking,” het Ehlers, wat die projek georganiseer het, gesê.RMB Song Night sal elke Woensdag in Mei ’n episode aanbied. Die reaksie daarop sal bepaal of ’n regstreekse uitsending elke tweede Woensdag of een keer ’n maand van Junie af sal plaasvind.Kunstenaars wat deel wil wees van toekomstige uitsendings kan aansoeke stuur na [email protected] Aansoeke moet vergesel word deur ’n biografie, ’n foto en skakels na hul werk, insluitend die titels van vyf oorspronklike liedjies.Vir verdere inligting, besoek Song Night se Facebook- of Instagram-blaaie.