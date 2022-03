Stad stop Ngairorue se dissiplinêre proses

Die bestuurskomitee van die Windhoek munsipaliteit het ’n besluit geneem om alle dissiplinêre prosesse wat teen hulle regshoof, Ben Ngairorue, ingestel is, te staak.Ngairorue was deur die jare onder skoot vir beweerde wangedrag, ’n situasie wat hom amper sy werk gekos het.In dokumente wat ons susterspublikasie Namibian Sun gesien het, het die bestuurskomitee op 8 Februarie die munisipaliteit se strategiese uitvoerende beampte vir menslike hulpbronne en korporatiewe dienste, George Mayumbelo, opdrag gegee om enige litigasie of dissiplinêre sake teen Ngairorue op te stel “as ’n saak van dringendheid totdat die grief deur die bestuurskomitee aangehoor word”.Die komitee het gewaarsku dat diegene wat voortgaan om die sake teen Ngairorue voort te sit, aanspreeklik gehou sal word om die gevolglike regsrekening te vereffen.Ngairorue beskuldig Mayumbelo daarvan dat hy aan die spits gestaan het van die veldtog om van hom ontslae te raak en hom na bewering geviktimiseer het.Die stap om die dissiplinêre proses te stop, het nie gemaklik met Mayumbelo gesit nie, wat dit as “ongekend” beskryf het.Verlede week het hy aan waarnemende uitvoerende hoof, Jennifer Comalie, geskryf en gesê die uitvoerende hoof en bestuurskomitee het nie die mag “om die dissiplinêre verhoorproses uit te stel of te stop sodra die dissiplinêre komitee aangestel is nie”.Hy het beweer die stap om die dissiplinêre proses teen Ngairorue te staak is 'n ernstige inmenging en ontwrigting van die voortgesette proses.“Dit spreek vanself dat die dissiplinêre proses nie afhanklik is van die afsluiting of uitkoms van die grieweprosesse nie. Die waarnemende HUB en bestuurskomitee het ’n plig om onpartydigheid en professionele afstand te handhaaf oor sake van 'n operasionele aard en te verseker dat dit ongeskonde bly,” het Mayumbelo gesê.OndermyningHy het gewaarsku dat “hierdie benadering en ingryping sal vorentoe onvolhoubare presedente skep, wat die potensiaal het om die organisasie in oneer te bring en alle voortgesette en toekomstige dissiplinêre aangeleenthede en pogings van die organisasie te ondermyn”.Volgens Mayumbelo het Ngairorue versuim om verlede maand by sy tugverhore te verskyn.Ngairorue se verskonings, volgens Mayumbelo, was dat Comalie hom opdrag gegee het om haar na ’n vergadering te vergesel en om bestuurskomiteevergaderings by te woon in plaas van om die verhore by te woon.In sy griewebrief gedateer Januarie 2021, wou Ngairorue die raad se ingryping hê om Mayumbelo vir magsmisbruik te ondersoek en ’n verhouding tussen hom en ’n vroulike werknemer (ook in die regsafdeling) te ondersoek, terwyl hy ’n werkende oplossing soek hangende die afhandeling van voortgesette ondersoeke teen hom .In die brief het Ngairorue gesê dat hy deur Mayumbelo aan “sistematiese viktimisasie” onderwerp is.Ngairorue, wat gesê het die werksomgewing het vir hom ondraaglik geword, het geskryf: “Ek was reeds afgeboek vir depressie en vrees dat hierdie situasie my algemene welstand en my gesondheidstoestand kan beïnvloed as hierdie saak nie dringend aangespreek word nie”.Hy het bygevoeg dat hy nodig het dat die bestuurskomitee ingryp aangesien hy nie voorsien dat dit deur sy onmiddellike toesighouer opgelos word nie. “Ek is teen einde Desember 2020 betroubaar deur ’n bron ingelig dat mnr Mayumbelo hard aan die werk is om my te laat skors en uiteindelik uit die amp as korporatiewe regsadviseur te verwyder,” het hy gesê.Mayumbelo het verlede jaar ontken dat hy enige persoonlike agenda teen Ngairorue het.“Mnr. Ngairorue is verskeie kere deur beide die vorige hoof uitvoerende beamptes en ander waarnemende uitvoerende hoofde aangekla voordat ek hom ook vir ernstige wangedrag aangekla het. Hierdie veelvuldige aanklagte is nog nie afgehandel nie as gevolg van die benaderings wat deur hom aanvaar is. Ek het dus geen persoonlike agenda teen hom nie,” het hy destyds gesê. – [email protected]