Te min geld om gesmokkelde fone in tronke te blok

Windhoek • [email protected] Tronkbase sê planne om selfoon-seinwartoestel te laat installeer by korrektiewe fasiliteite het oor die jare in die hek geduik weens ’n gebrek aan geld.Ten spyte van herhaalde oproepe om strenger maatreëls in te stel om gevangenes te keer om selfone te gebruik, staar Namibiese Korrektiewe Dienste (NCS) ’n opdraande stryd in die gesig om tred te hou met die steeds veranderende smokkeltaktieke van gevangenes.NCS-hoof, kommissaris-generaal Raphael Hamunyela, het gister gesê die grootste skuldiges wanneer dit kom by die smokkel van selfone in tronke, is korrektiewe beamptes wat met gevangenes saamspan. “Ons het baie gevalle van beamptes wat deel is van die smokkelary en ons hanteer dit. Baie van die skuldiges is reeds afgedank. Ons probeer met alle middele verseker dat selfoontoestelle nie by ons fasiliteite inkom nie,” het hy gesê.Volgens Hamunyela sal selfoon-seinwartoestelle doeltreffender wees as om oproepe te onderskep.“Ons wou seinwartoestelle hê, maar ons begroting laat dit nie toe nie. Ons het reeds telefoongeriewe so daar is geen behoefte aan selfone nie. Ons kan nie bly raak oor die konfiskering van selfone nie, want dit hoort in die eerste plek nie in tronke nie. Ons moet daaraan werk om die toestelle op te spoor voordat dit na binne kom,” het hy gekla.’n Seinwartoestel word gebruik om te verhoed dat ’n selfoon ’n sein van ’n basisstasie ontvang.Magsmisbruik gevreesHamunyela se opmerkings kom in die nasleep van oproepe deur die Popular Democratic Movement (PDM) om gevangenispersoneel magte te gee om telefoongesprekke tussen gevangenes en buitestaanders te onderskep. Dit ten spyte van vrese dat tronkbeamptes hul magte kan misbruik en prokureur-kliënt-voorregte oortree kan word.“Gevangenes sal slegs toegelaat word om die mense wat op hul spesifieke lys van vriende en familie genoem is, te bel. Die individue op die lys sal deur sekuriteit gekontroleer word elke keer as die gevangene hulle lys as moontlike kontak- en agtergrondondersoeke, en verhoudingsbevestiging sal uitgevoer word om te verseker dat die kommunikasie om ’n veilige en gesonde rede plaasvind,” het die party in ’n brief wat aan Hamunyela gerig is, gesê.Volgens die party se wetgewer Timotheus Shihumbu, “sal hierdie kenmerke ook die personeel van die korrektiewe fasiliteit in staat stel om na die meeste soorte oproepe binne en buite die tronk te luister en op te neem, en daar sal uitsonderings op hierdie reël wees. Sekere oproepe word beskerm as dit wettige of mediese inligting bevat.”Hy het gesê dat hy ’n mosie sal indien om “’n regulasie in te stel wat die suksesvolle installering van behoorlike sekuriteitskenmerke in alle minimum en maksimum tronkselle so gou moontlik sal verseker, wat kommunikasie van oortreders met hul geliefdes op die buitewêreld sal verbeter”.Shihumba het sy kommer uitgespreek oor die feit dat Fishrot-beskuldigde James Hatuikulipi na bewering by meer as een geleentheid in besit van mobiele toestelle gevind is. “As gevolg van die wyse waarop jy jou pligte nagekom het, kan ’n mens net aflei dat iemand binne jou institusionele vlak met hierdie beskuldigdes saamwerk om hul pogings te help om met die regspleging in te meng.“Ek doen dus ’n beroep op u om vinnig op te tree voordat u die goeie naam van korrektiewe fasiliteite en howe in twyfel trek,” het hy geskryf.