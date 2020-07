Teen-aborsie ondersteuners kap terug

Windhoek • [email protected] “Dit is skokkend en betreurenswaardig dat Namibië gedaal het tot op ’n vlak waar iets so grusaamsoos aborsie enigsins vir bespreking op die politieke tafel voorgelê word.”Só sê Ronel Pieters van die Ruach Elohim-stigting op Swakopmund.Vir haar was Namibië was nog altyd ’n voorbeeld vir ander lande in hul beleid om menselewens boalles te ag. “Kyk maar net na die grendeltydperk wat ingestel is om lewens te beskerm. Hoe hartseeris dit dat ons vroue wil bemagtig om hul ongebore babas se lewens te beëindig. Net die oorwegingdaaraan, leer ons ons kinders dat geen lewe saakmaak nie,” neem sy standpunt in.Volgens haar is aborsie nie ’n opsie in ’n land wat soveel ander opsies bied nie. “In 2019 iswetgewing spesiaal gewysig sodat ongewenste babas anoniem op ’n veilige plek gelaat kan wordsonder vervolging. Voorbehoedmiddels, aannemings- en pleegsorgopsies is gratis beskikbaar, maaraborsie word voorgestel as ’n maklike uitweg vir ’n losbandige leefstyl en onder die vaandel vanvroueregte en gesondheidsorg gekamoefleer,” sê Ronel.Aborsie word gesien as die reg van ’n vrou om oor haar liggaam te besluit. Maar, sê Ronel, dieliggaam van ’n ongebore baba is nie haar liggaam nie. “Sou dit so wees, sou dit beteken dat sy danook tydens die aborsie moet sterf en dan sal geen vrou ooit ’n aborsie oorweeg nie. Aborsie word asrede aangevoer om armoede te verminder en babastorting te voorkom. Kyk maar net na Suid-Afrikase babastortingsyfers, dit is genoeg om te bewys dat selfs al word aborsie gewettig, dit nooitarmoede of babastorting verminder nie.”‘Fokus op voorkoming’Ronel meen die regering moet daadwerklik op die voorkoming van ongewenste swangerskappefokus, sorg dat voldoende voorsorg deurgaans beskikbaar is, en dat die nodige opvoeding enonderwys reeds aan skoolgaande kinders voorgelê word.“Kinders moet reeds van ’n jong ouderdom geleer word om volle verantwoordelikheid vir hulbesluite en dade te neem, terwyl die gevolge van ’n losbandige lewe en ontydige swangerskapduidelik uitgestippel word, asook die opsies indien dit wel gebeur. Die regering moet ook krisisswangerskapsentrums beskikbaar stel sodat diegene wat hul in ’n ongewenste swangerskap bevind,deeglik ingelig word oor opsies wat beskikbaar is.”Vir Ronel is grootskaalse bewusmaking oor aanneming en pleegsorg nodig. Sy meen ookaannemingsprosedures moet vinniger en makliker gemaak word sodat ongewenste babas vinniger ’nliefdevolle huis kan kry.“Daar is ongelooflik baie mense wat babas wil aanneem maar die moeilike sisteem vertraag enverhoed die proses. Die regering moet ook fokus daarop om hierdie sentrums finansieël teondersteun.”Sy sê voorts aborsie was nog nooit ’n uitweg nie en dit is beslis nie gesondheidsorg nie. “Daarbestaan nie so iets soos veilige aborsie nie. Hoe kan dit veilig wees as ’n onskuldige baba se lewedaardeur beëindig word? Dit is skrikwekkend om te sien hoe mense afvallig en koud geword het om’n lewe so maklik te minag en te beëindig.”Om mee af te sluit, meen Ronel dat om te sê dat aborsie wel gebeur – of dit wettig is al dan nie – isnet so goed om te sê enige kriminele aktiwiteite moet dan gewettig word, want dit gebeur in elkgeval.