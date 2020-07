Top-agt boereworse bekend

Foto-onderskrif: Die top-agt en die vier reserwes tydens Saterdag se streeksfinaal by De Kayak in die hoofstad. Foto verskaf

Die immer gewilde Shoprite en Checkers Kampioen Boereworskompetisie is tans in volle gang, met een van twee moontlike streeksfinale wat Saterdag in die hoofstad by De Kayak plaasgevind het.

Die agt streeksfinaliste is Michael Finnis, Bossie Coetzer, Hosea Aron, Cobus Moller, Henning Pienaar, Derik Brink, Marth Ndegapo en Ella Lamprecht.

“Die streeksfinale is altyd vir ons ’n lieflike geleentheid en die deelnemers se entoesiasme is wat my betrokkenheid by die kompetisie so lekker maak,” het Sanet Prinsloo, wat al sedert die begin van die kompetisie 10 jaar gelede betrokke is, gesê. “Ek is mal daaroor om te sien hoe mense oor wors praat en vir mekaar verduidelik wat hulle in hul unieke resep sit. Shoprite en Checkers laat mense dink oor boerewors en lê klem op watter groot rol boerewors in die Namibiese landskap speel. Daar moet altyd ’n wors wees!

“Dis elke jaar ’n uitdaging om die publiek in te lig dat ons nie ’n resep soek wat met klaargemaakte worse te doen het nie. Die doel van die Shoprite en Checkers Kampioen Boereworskompetisie is juis om jou eie boerewors te maak. Dit wil sê dat jy self die vleis moet maal, en speserye en vet in ’n derm moet stop,” het Prinsloo bygevoeg.

Sy sê die kompetisie het vanjaar ’n rekordgetal inskrywings gelok.

“By Saterdag se geleentheid het ongeveer 45 boereworsghoeroes opgedaag om hulle beste wenworse op die spel te plaas. Dit was fantasties om te sien dat die publiek, nes ek, entoesiasties is oor die kompetisie,” het Prinsloo gesê.

NamChefs is een van die organisasies wat die kompetisie help fasiliteer en is ook verantwoordelik om die groep beoordelaars bymekaar te kry.

“Meeste van ons beoordeelaars is almal gekwalifiseerde sjefs, of het die boerewors-beoordelaarskursus voltooi. Sodoende sorg ons dat die wors wat wen van bostaande gehalte is.”

Die beoordelingsproses bestaan uit drie fases wat elkeen afsonderlik beproef word, naamlik:

Fase een – Die wors word in sy rou vorm geproe.

Fase twee – Elke deelnemer is verantwoordelik om sy unieke wors te braai waarna die beoordelaars weer die gaar wors proe.

Fase drie – Die beoordelaars kyk dan na hoe die wors se vorm, kleur, smaak en tekstuur verander het ná dit gebraai is.

“Ons moet seker maak dat die wors ’n raklewe het en visueel aanloklik vertoon. Ons het al gesien dat worse heeltemal anders lyk nadat dit gebraai of gaar gemaak is,” het Prinsloo verduidelik.

Die gesamentlike punte van die betrokke fases word in ’n rekenaarstelsel gevoer en verwerk, waarna dit deur ’n plaaslike ouditeursfirma beproef en afgeteken word.

Prinsloo het tydens die streeksfinaal aangekonding dat Shoprite en Checkers moontlik nog ’n streeksfinaal aan die kus in Swakopmund beplan, waar nog vier worse in aanmerking vir die groot prys sal kom. Dit hang egter alles van Covid-19 af. Om hierdie rede het die organiseerders besluit om ’n ekstra vier by die Windhoek-streeksfinaal te kies, wat in hierdie stadium as reserwes sal optree indien ons nie see toe kan gaan nie. Die doel is om elke jaar ’n top 12 te vorm.” Hulle is Chirley Kondiri, Fioline Kamavei, JJ Kisting en Fredrika Olivier.

“Ons sal nader aan die tyd kan bevestig of ’n streeksfinaal wel in Swakopmund sal plaasvind, al dan nie,” het sy afgesluit.

Vir meer inligting, besoek www.namibianchampionboerewors.com