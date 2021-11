Tref-en-trap bestuurder kry borg

Bly in aanhouding

Hierdie skermgreep wys die skade van die motor na die ongeluk. Die video is wyd op sosiale media gedeel.

Yolanda Nel



Die bestuurder wat daarvan beskuldig word dat hy ’n fietsryer raak gery het en van die toneel gevlug het, is borgtog toegestaan maar is hy steeds in aanhouding.

Die beskuldigde, Jeff Gawiseb, het Maandag in die landdroshof op Okahandja verskyn. Borgtog ten bedrae van N$4 000 is toegestaan. Volgens inligting wat aan Windhoek Express bekend gemaak is, kon Gawiseb dit egter nie betaal nie en bly hy in aanhouding.

Gawiseb word daarvan beskuldig dat hy die fietsryer Christiaan Bean verlede week naby die Ovitoto-afdraai buite Okahandja raakgery het en daarna van die ongelukstoneel gevlug het. Bean is deur die motor se voorruit geslinger en het binne die motor geland.

Hy is eers in die Okahandja staatshopitaal behandel en gestabliiseer, voor hy per ambulans na die Lady Pohamba privaathospitaal in die hoofstad oorgeplaas is. Bean se skouer en heup is beide gebreek en sy knie is ernstig beseer. Hy het gister (Dinsdag) ’n operasie aan sy knie ondergaan.

Hy was besig met voorbereidings vir vanjaar se Desert Dash. Bean het verlede jaar in die vyfde posisie geëindig in die soloresies. Hy en sy vrou, Silke, sou vanjaar as ’n tweeman-span deelneem.

Gawiseb se saak is tot 29 November uitgestel, waarna hy weer in die hof sal verskyn.