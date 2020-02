Trek jou dansskoene aan - Jay is op pad!

Yolanda Nel - Die beste manier om ’n naweek se aankoms te vier, is om die litte te laat roer. En vir die volgende week, gaan Namibië lekker dans, want Jay du Plessis is hier op toer.

“Ek gaan al my treffers waarvoor almal altyd vra opvoer en daar gaan lekker gekuier word,” vertel hy. Op sy speellys kan gaste uitsien na treffers soos, 'Lê ’n Bietjie Langer', 'Superhero' en 'Dis Hoe Ons Rol'.

“So trek die dansskoene aan, want ons gaan groot partytjie hou!” sê hy.

Vir Jay is dit altyd lekker om ’n draai in die woestynland te maak, “want dit is vir my een van die mooiste plekke en die mense is altyd so gasvry. Dit voel altyd of ek almal daar ken, want dis lekker eerlike en opregte geselsies.”

Wanneer hy op toer is, verlang hy altyd na sy kinders en sy vrou. As hy lank weg is en gaan terug huis toe, voel dit altyd vir hom asof almal gegroei het. “Ons moet partykeer al vroeg sound-check vir ’n optrede en dan mis ek ook bietjie rugby op Saterdae,” spot hy.

Benewens hierdie toer deur Namibië, sien Jay uit na Afrikaans is Groot wat in Maart plaasvind. “Ek stel ook in daardie tyd ’n splinternuwe liedjie en musiekvideo vry. Dan kuier ek die land vol by feeste en ek kan nie wag nie,” sê hy en voeg geheimsinnig by, dat daar altyd ook ‘n paar verrassings is waarna hy uitsien.

Jay kan op 1 Februarie by Bernie Simon se skuur op Mariental gesien word en op Maandag 3 Februarie by die Teaterhuis op Tsumeb. Op 6 Februarie is hy op Gobabis te sien in die NG moedergemeente en op 7 Februarie in die hoofstad by die Windhoek Country Club. Op 8 Februarie is hy op Otjiwarongote sien en sluit sy toer op 10 Februarie af by die Keetmanshoop Privaatskool.

Kaartjies is N$150. Vir meer inligting oor kaartjieverkope en vertoningtye, besoek sy Facebook blad by Jay du Plessis.