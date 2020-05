Trots-Namibiese kampkos

Windhoek • [email protected] Jy sal dalk die naam Camping in Namibia herken as dié van die meesterbrein agter die Camp Rock-musiekfees wat vroeër hierdie jaar die land aan die gons gehad het.Dié groep gaan intussen van krag tot krag en spog al met byna 20 000 lede.Camping in Namibia is ’n Facebook-groep wat mense kan raadpleeg as hulle die kampeerterrein-opsies in Namibië wil verken. Volgens die stigter, Evane Storbeck, is die groep baie aktief en word die nuuskieriges se vrae dadelik beantwoord. Die groep is vyf jaar gelede op die been gebring en groei steeds daagliks.Die groep is voortdurend besig om nuwe projekte aan te pak – die nuutste is ’n trots-Namibiese resepteboek!Camping in Namibia en Cymot span kragte saam om die Local is Lekker Camping Cookbook-projek van stapel te stuur. Dit is ’n kans vir Namibiërs om daardie “nommer-een geheime resep, die een wat altyd ’n wenner op ’n kampeeruitstappie of braai-aand is” met die nasie te deel. Dit is die eerste projek van dié aard wat in Namibië aangebied word.Storbeck sê die idee vir ’n Namibiese resepteboek het reeds verlede jaar begin broei, maar sy het nie geweet hoe om dit te laat realiseer nie. Dít altans tot Cymot, die maatskappy wie se naam sinoniem is met kampeer en kamptoerusting, in die prentjie gekom het.“Cymot het tot my redding gekom en nou is ons vennote in dié projek,” sê Storbeck.Volgens Storbeck vra lede op die groep gereeld wat hulle kan opdis behalwe vir die “normale ou braaikos”. Watter interessante slaaie maak jy? Wat is jou geheim vir die beste braaibroodjies? Wat maak jy vir padkos? Wat was jou ouma se geheime resep vir die beste kerrie-sosaties? Dít is die soort resepte waarna Camping in Namibia en Cymot op soek is.“Só kan ons lede aktief betrokke wees. Dit is ook motivering vir hulle, want ons sál binnekort weer kamp!” sê Storbeck.Dit sal ’n koffietafel-styl resepteboek wees, “iets wat vir altyd kan hou.”Hoe kan jy deelneem?Stuur jou unieke resep na [email protected] saam met ’n foto van die dis óf ’n foto van jou met die dis.Jy kan ook @cymotnamibia op Facebook of Instagram volg om jou resep in te stuur.Daar is nog nie op ’n publikasiedatum besluit nie, aangesien dit afhang van die hoeveelheid resepte wat ingestuur word. Maar moenie jou kans misloop om jou resep te laat insluit nie!