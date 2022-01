Trou is nie perdekoop nie!

‘Getroud met rugby’-paartjie eersdaags in Namibië

Die akteurspaar Christel van den Bergh en David Louw, wat bekend is vir hul rolle as die TV-egpaar Simon en Renate Greeff op kykNET se Getroud met rugby, kom maak binnekort ’n draai in Namibië om hul nuwe komedie-verhoogstuk, Trou is nie perdekoop nie, in nege verskillende dorpe oraloor die land op te voer.

Dit is dié toneelstuk, wat deur David neergepen is, se debuutverskyning wees en die paartjie sê hulle is baie opgewonde om in Namibië te kom kuier.

Hul toer skop op 4 Februarie in Windhoek af en eindig op 18 Februarie in Swakopmund. Hulle sal ook draaie maak in dorpe soos Outjo en Aranos.

Die toneelstuk gaan oor Milan en Daniel, ’n jong paartjie in hul vroeë dertigs, ongetroud, maar reeds amper drie jaar in ’n ernstige verhouding. Hulle bly in Daniel se ma se tuinwoonstel in Westcliff, Johannesburg. Hulle is ’n “power couple” – hulle werk hard, is ongelooflik lief vir mekaar, deel dieselfde doelwitte en soek dieselfde uit die lewe … of soort van. Milan wil trou en Daniel glo nie in trou nie. Game on!

Vanaand is die aand wat die poppe gaan dans. Hulle altwee bring hulle “A game” en die handskoene kom af. Daniel gaan probeer om Milan van plan te laat verander; Milan gaan met niks minder as ’n troue tevrede wees nie.

Gaan hul paadjies skei of gaan hulle die pad saam aandurf? Gaan hulle hierdie perd opsaal en besef trou is nie perdekoop nie?



Sien dit hier:

4 & Februarie – Windhoek

7 Februarie – Gobabis

8 Februarie – Aranos

10 Februarie – Mariental

11 Februarie – Otjiwarongo

12 Februarie – Tsumeb

14 Februarie – Outjo

16 Februarie – Walvisbaai

18 Februarie – Swakopmund

Kaartjies is aanlyn teen N$150 via Quicket beskikbaar.