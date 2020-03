Uitstalling bring hulde aan Figueira

Flashback, ’n retrospektiewe fotografie-uitstalling deur Tony Figueira, open volgende Vrydag (20 Maart) by The Project Room.



Tydens die ontstuimige vooronafhanklikheidsjare in die tagtigs en die vroeë jare van Namibië se onafhanklikheid het die oorlede Namibiese fotograaf Tony Figueira die vryheidstryd op film vasgelê en ’n fotoargief saamgestel oor ’n wye verskeidenheid aktiwiteite – van vakbond-optogte tot stigterspresident Sam Nujoma se terugkeer uit ballingskap en Suid-Afrika se onttrekking uit die land.



Dié foto’s was vir Figueira die begin van ’n fotografiese reis wat 27 jaar daarná nog voortgegaan het.

Vanjaar word Namibië se 30ste jaar van onafhanklikheid herdenk. Deur Figueira se historiese en meer kontemporêre werke uit te stal, word ’n blik op die verlede gebied en ’n oomblik van besinning aangemoedig.



Soos met enige geskiedkundige fotoversameling is hierdie beelde betowerend omdat dit ’n oomblik in tyd vasvang.



Beelde van protes en spel is ’n interessante kontras wat die idee verwerp dat onderdrukking en armoede die enigste manier is om teenspoed en pyn te verstaan.



Die mens

Figueira is in 1959 in Huambo, Angola, gebore. Toe hy sewe jaar oud was, het sy gesin Namibië toe verhuis. Sy passie vir fotografie het begin toe hy 16 jaar oud was ná hy ’n skoolvriend se kamera opgetel het.



Hy het fotografie en joernalistiek aan Rhodes gestudeer, waar hy in 1984 gegradueer het. Hy het sy eerste solo-uitstalling, Minha Terra, in 1989 in die Nasionale Kunsgalery gehou.



Hy is ook bekend as die stigter van Studio 77, ’n fotografie-ateljee wat hy in 2004 saam met sy vriend en kollega Hans Rack geopen het. Hy het in 2017 voor sy dood na Swakopmund verhuis.

Figueira se sukses as fotograaf word weerspieël in sy verskeie toekennings en uitstallings wat die skoonheid en ingewikkeldheid van die mens, die stryd om onafhanklikheid, vryheid en geregtigheid in Namibië asook die kontrasterende skoonheid van die Namibiese landskap en wildlewe uitbeeld.



Sy werke is in Windhoek, Swakopmund, Grahamstad, Kaapstad, Johannesburg, Lubango, Lissabon, Noorweë en Denemarke vertoon.



Flashback is ’n medewerking tussen StArt Art Gallery en The Project Room.



Dit open om 18:00 by 32 Jennerstraat in Windhoek-Wes en kan tot 4 April besigtig word.



Besoektye is Dinsdag tot Saterdag van 10:00 tot 13:00.