Usain Bolt in ’n Shrek-kostuum

BMW M4 Competition

Kaapstad • Dirk Gallowitz



Die “M”-kenteken het oor die jare gesorg vir ikoniese verrigtingmotors wat wêreldwyd met uitsonderlike sukses die renbane aan die brand gejaag het.

Die witjasseby BMW se M-afdeling maak ook seker dat wanneer daar ’n “M”-kenteken op ’n BMW model uit München verskyn, dit VERRIGTING in hoofletters beteken.

Die nuwe M4 se kantprofiel is steeds die van ’n sportiewe GT motor, maar die groot bohaai gaan eintlik oor die oorgrote niertjierooster wat die voorkant oordonder. Met skrefiesoë toegerus met lasar-LED ligte wat op elke hoek weerskante van die intimiderende groot sierrooster vir jou loer en gapende luginlate laag onder in die voorste buffer, maak die M4 geen geheim nie van ’n DNA wat gelaai is met aggressiewe sportiewiteit. As die sierrooster dalk opinies verdeel, bevestig die wye heupe, styf gespan oor groot vet tekkies en vier groot ronde uitlaatpype middel agter laag in die swart lugsnoer, juis die Beierse bul se vermoë om uitsonderlike verrigting te lewer.

Die swart “M4 Competition”-kenteken op die agterklap maak dit duidelik dat hierdie model juis die warmer, meer rengerigte weergawe van die nuwe M4 is.

Die swart dak, drukvin, kantspieëls en ander bakpanele is vervaardig uit koolstofvesel om gewig te bespaar by hierdie model. Die swart sierwiele kontrasteer pragtig met die “Shrek”-groen-geel bakkleur (amptelik bekend as Sao Paulo Yellow), terwyl die goue remknypers aantoon dat hierdie model oor die peperduur, maar uiters effektiewe “M-Carbon Ceramic” remme beskik wat vervaardig is uit ’n mengsel van klei en koolstofvesel.

Die geheelbeeld is die van ’n gelerige, forse, agressiewe monster wat gereed is om te domineer.

’n Regte Shrek!



Kajuit en Toerusting

Die kajuit van ons toetsmodel was afgewerk in ’n mengsel van ligblou leer (amptelik bekend as Yas Marina Blue) en Merino swart leer met Alkantara insetsels, koolstofvesel en gepoleerde aluminium.

Die kajuit vertoon uiters sportief en word gedomineer deur die opsionele en peperduur (N$82 500) opsionele ekstra “M-Carbon” sportsitplekke wat volgens BMW tot 10kg ligter is as die gewone sport sitplekke. Hierdie sitplekke bied uiters goeie ondersteuning, maar is nie juis gemaklik vir die langpad as jy effe aan die breë kant is nie. Ek verkies egter hierdie duurder weergawes juis vir die steun as jy op die baan gaan speel.

Daar is etlike “M”-tekens in die kajuit wat die M4 se M-Sport egtheid bevestig. In die rugleuning van die sitplekke, op die rathefboom, die sportstuurwiel en ook in die digitasle instrumentehuls. Op die deurdrumpels staan “Competition” in die metaal ingeëts.

Ek hou van die rooi skakelaars weerskante op die stuurwiel met “M1”en “M2”daarop, waar jy jou persoonlike verrigtingsvoorkeure kan programmeer om met ’n enkele druk van jou duim, jou keuse te aktiveer.

Die 2021 M4 bied bestuurders drie M-Modusse, naamlik Pad, Sport en Renbaan en laat bestuurders toe om die M4 se verrigting te stel na gelang van eie voorkeur via ’n “Setup”-skakelaar in die sentrale konsole. Enjin, ratkas, onderstel, stuurgevoel, remme en uitlaatklank kan hier verstel word.

Jy kan ook hier die 10-stap “M-Traksiebeheer” met “DSC-Off” verstel en ook die M4 se “Drift Mode” aktiveer wanneer jy lekker wil “speel”! Daar is selfs ’n “Drift Analyser” om die gehalte van jou “spelery/drift” te ontleed!

Die M4 Competition is andersins net so luuks en omvattend toegerus met elektronika, bestuurderhulpmiddels en veiligheidstelsels soos wat dit ’n BMW van N$2 miljoen betaam.

Agter in die kajuit sal die passasiers maar aan die kleinerige kant moet wees om gemaklik te sit, veral as die voorste insittendes meer as 1,8 meter lank is soos die uwe.



Enjin en verrigting

Vir sportmotor entoesiaste en spoedvrate soos ek, is die nuwe M4 Competition ’n begeerlike en uiters gesogte stuk ingenieurswerk waarmee daar op die teerpad en die baan gespog kan word.

Soos elke ander M-motor uit München, is die M4 Competition doelgerig sportief, padvas en sekuur in paddinamika met indrukwekkende verrigting.

Onder die lang enjinkap is daar ’n 3.0-liter reguit 6-silinder petrolenjin waaraan twee turboaanjaers vasgebout is. Die gevolg is 375kW en 650Nm van imponerende kragte wat via n snelwisselende 8-spoed outokas na die agterwiele gestuur word. Versnelling van 0-100kpu neem minder as 4 sekondes en hou jy die voet geplant, raak die enjin eers uitasem effe suid van 300kpu sou jou M4 oor die opsionele verrigtings pakket beskik!

Die “M-Carbon Ceramic” remme teen N$141 000 ekstra, is verstelbaar tussen “Normaal” en “Sport” met laasgenoemde wat sorg dat die M4 indrukwekkend vinnig spoed kan verminder wanneer jy oopketel op die draai afpyl!

Ten spyte van hierdie byna supermotor verrigtingsyfers, word BMW se amptelike brandstofverbruik aangegee as 10,2l/100km.



Hantering en padgedrag

Danksy BMW se “Adaptive M Suspension” is greep, paddinamika en hantering van die 2021 BMW M4 Competition ’n motorpuris se droom.

Die “M Servotronic” stuurstelsel is heerlik presies met baie goeie terugvoer. Deur die draaie, esse en swiepe kon ek die uitsonderlike greep van die breë lae profiel rubber op die 20” agterwiele waardeer. Dit bygesê, moenie dit probeer as die bande nie eers behoorlik warm gery is nie. Ek het ook gevind om behoorlike greep te kry en wieltol te minimaliseer, moes ek die banddruk agter effe verlaag.

Ek was ook verbaas hoe goed die veerstelsel ongelyke padoppervlaktes kon opslurp sonder om die rit ongerieflik te maak in die dun sportsitplekke.

Die nuwe M4 is effe breër (17mm) en ook 122 mm langer as sy voorganger wat bygedra het dat hantering en ritgehalte beter is. Greep en balans is gevolglik beter met meer stabiliteit deur draaie. Wanneer te veel krag wel aangewend word en die agterwiele greep verloor sodat die stert uittol, kan dit beter beheer en vinniger reggestel word.

Die M4 se sterkpunt is uiteraard sy Usain Bolt-eienskappe as dit by spoed kom. Die versnelling van 0-100kpu voel veel vinniger as die amptelike 3,9 sekondes, met 200kpu wat verstommend vinnig behaal word. Die topspoed is heel gemaklik behaal.

Ek geniet dubbelkoppelaar ratkaste, maar die nuwe M4 Competition se 8-spoed outo voel net so skerp met ewe vinnige reaksies op insette.



Opsomming

Wat ’n ervaring van loutere bestuursgenot om met die nuwe M4 Competition deur die draaie, esse en vinnige swiepe te dans, terwyl die sonoriese klanke van die 6-silinder turbo enjin se hoë toere die ore streel!

Hard op die remme, vinnig deur die ratte... 6...5...4...3 met die spane. Halflyf deur die draai terwyl jy die apeks soen ... hou die toere... hou die toere vir as die agterwiele greep sou verloor, dan moet daar krag wees om te kan regmaak...tot die draai effe oopmaak om dan weer hard op die versneller te klim en te voel hoe die stert effe uitkom met die gapende afgrond wat die groen-geel monster soos ’n magneet trek! Genadiglik byt die wiele vas en die M4 skiet uit die blokke soos net Usain kan doen terwyl ek deur die ratte en toere jaag... net om kort voor die volgende skerp draai hard op die remme te klim met die veiligheidsgordel wat diep in my skouer byt terwyl ek weer vinnig met die spane afrat 6..5...4...3! Net om dit weer en weer en weer te doen tot die pas uiteindelik eindig en die pad reguit vorentoe uitstrek.

Sjoe! Wat ’n indrukwekkende stuk ingenieursvernuf. Wat ’n verstommende motor!