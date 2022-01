Vereniging vir tuisonderrig gestig

Yolanda Nel

Die eerste Tuisonderrig Vereniging van Namibië (HSAN) is in November verlede jaar gestig om te verseker dat alle ouers en leersentrums aan spesifieke vereistes en standaarde voldoen.

Volgens een van die stigterslede, Monja Gouws, is die doel van HSAN om riglyne te verskaf aan beide die sentrum en ouers, oor hoe jy te werk moet gaan om te verseker jou kind kry die beste onderrig. “Ek is al 25 jaar by tuisonderrig betrokke en destyds was daar vir my geen riglyne oor wat om te doen en wat nie, of en hoe om dit te doen nie,” vertel sy.

Tuisonderrig is beslis iets wat die afgelope twee jaar noemenswaardig gegroei het onder Namibiërs. “Tuisonderrig is onderrig wat ’n ouer tuis aanpak en wat in ’n omgewing plaasvind waar die kind gemaklik voel.”

Volgens Gouws, ken die ouers hul kind die beste en sal hulle daarom beter weet watter stelsel die beste by hul kind gaan pas asook watter metode, hetsy aanlyn of met die hulp van handboeke. “Tuisonderrig leer jou kind die basiese wiskunde, tale en wêreldgeskiedenis ensomeer, maar dan bied ons addisionele leermateriaal wat op die kind se behoeftes gegrond is.”

Die kind ontwikkel op sy eie spoed en daar is geen druk op hulle van buite nie.

Dit mag gebeur dat sibbe moontlik nie aanklank vind by dieselfde leerplan nie. “Dit is beter as een sentrum veelvoudige leerplanne toepas, waar boeties en sussies steeds na dieselfde sentrum kan gaan.”

Die wet sit uiteen dat enige stelsel in Namibië gebruik kan word, solank dit aan die minimum vereistes van die regering se leerplan voldoen. “Daar is ’n wye verskeidenheid om van te kies – van plaaslike en Suid-Afrikaanse leerplanne, tot internasionale leerplanne.”

HSAN se ander stigterslede is Monja se man, Andre Gouws, sowel as Marié Kuhlmann en haar man, Herbert. Vir meer inligting oor tuisonderrig en om uit te vind watter sentrums in Namibië geregistreer is, besoek die Homeschool Association of Namibia se Facebook-blad asook die hslda.org webtuiste.