Video-huldeblyk vir slagoffers

Windhoek • [email protected] ’n Video met gesigte van sowat 250 mense wat net in Junie in Namibië aan Covid-19 oorlede is, kan op YouTube gesien word.Die video wat ’n huldeblyk en laaste eer aan die mense is, is deur me. Elmarie Scheepers-Olckers gemaak.“My ma en suster het beide Covid-19 gekry en ek het besef ek wil iets doen om aandag op Covid-19 te fokus. Mense het begin om my te kontak met foto's van hul geliefdes en gevra of hulle ook in 'n video kan verskyn.”Volgens Scheepers-Olckers kan naasbestaandes en vriende weens die Covid-regulasies by begrafnisse nie behoorlik afskeid neem nie en kry mense wat heengaan nie die eer wat hulle toekom nie.“Soos die foto's ingestroom het, so het ek besef hoeveel mense gesterf het wat ek geken het, maar nie van geweet het nie en ek dink dit geld vir baie mense. Daar is soveel mense wat sterf en ons het nie eens van hulle kennis geneem nie. Met die video probeer ek vir almal hul laaste eer gee. ’n Huldeblyk aan mense. Ek hoop dat as iemand die video sien en 'n persoon sien wat hulle geken het, sal hulle daai familie in hul gebede onthou en hulle skakel en hoor of hulle hulp benodig en of hulle oukei is.”Scheepers-Olckers sê dit is nie 'n maklike taak nie, maar sy voel sy sal aangaan om die video's te maak. “Mense is welkom om op Facebook vir my foto's te stuur van hul geliefdes wat aan Covid-19 oorlede is. Ek benodig 'n foto, die naam en van en heel belangrik die toestemming van die familie. Ek kan en sal niemand se foto by die video insluit as hul naasbestaandes nie toestemming gegee het nie.”Net vir die Junie-video het sy oor die 500 boodskappe van mense gekry.“Dikwels stuur baie mense vir my 'n foto van dieselfde persoon omdat baie mense die persoon geken het. Ek sit in die aande ná werk en naweke en maak die video, maar ek doen dit met my hele hart en ek sal volgende maand ook weer een doen en die maand daarna.”Mense wat graag hul geliefdes in die video wil sien, kan die besonderhede aan Elmarie Scheepers op Facebook stuur. “Almal is welkom.”