Vir ’n aandjie af

Windhoek • [email protected] Ek kry nou die dag ’n boodskap dat ek vir ’n kompetisie moet inskryf, want ek is gelukkig as dit bysulke dinge kom.Daar is ’n pizza op die spel en ek het niks om te verloor nie.Arebbusch Pizzeria gee jou die geleentheid om ’n koepon aanlyn te gebruik om te sien of jy ’ngelukkige wenner is. Ná ’n paar dae (jy kan elke uur probeer) was ek uiteindelik gelukkig genoeg ommet een van hulle Classic Pizzas weg te stap.Ek is op die oomblik besig om ’n eerste verjaarsdag partytjie te reël en pizza vir aandete gee my tydom die koek klaar te bak voor die groot dag. Ons bestel ’n hoender pizza en ’n kapana pizza deur diewebtuiste (daar is ook ’n toep wat jy gratis op jou foon ook kan aflaai). Omdat ek dit vir die eerstegebruik, kry ek ’n ekstra 10% afslag op die koop toe.Op die toep kan jy besluit hoe laat jou pizza gereed moet wees en hulle bied ook gratis aflewering virbestellings bo N$95. Ek het aanvanklik bietjie gesukkel om my bestelling geplaas te kry, maar ’n korttelefoonoproep later, het die dame verduidelik dat bestellings eers vanaf 15:00 geplaas kan word.Dit is ordentlike wood fired pizzas en omdat die basis so dun is, is dit effens gebrand. Maar die pizzasis uit die boeke en hoewel ek ’n addisionele sous vir die hoender sou verkies, is ek baie beïndruk metdie kapana pizza. Dit kom saam met ’n houer kapana-speserye en dit wat oorgebly het, sal binnekortin een van ons aandetes gebruik word.Daar is ook ekstra houers met parmesaankaas, knoffel en chilli. So as jy meen dit is tyd vir ’n aandjieweg van voor die kospotte, gaan maak gerus ’n draai. Of waag jou kans op die toep. Dalk is jy ook ’ngelukkige wenner!