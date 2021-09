Voed ’n nasie

Windhoek • [email protected] Ndatulumukwa Haikali het ’n passie vir landbou en die bemagtiging van jongmense in die landbousektor.Die jong boer het sy loopbaan in die landbou in 2019 begin en binne ’n jaar het hy die organisasie Youth in Agriculture gestig.“Ek het die organisasie op die been gebring omdat wanneer baie Namibiërs aan die landbou dink, daar prentjies van arm en oorwerkte boere met stukkende gereedskap wat op ’n plaas sukkel, by hulle opkom – en dis nie die geval nie!”Hy sê jong Namibiërs dink steeds dat landbou as besigheid ’n arm man se beroep is en dat almal deesdae eerder ’n kantoor in die stad wil hê.“Niemand dink in die 21ste aan agribesigheid nie,” sê hy, en dit is juis teen hierdie agtergrond wat hy die behoefte besef het om ’n inisiatief te begin wat die beeld van landbou onder jong Namibiërs sou verander, bewustheid sou skep oor winsgewende ekonomiese geleenthede, en ’n pad vir jongmense om in die landbousektor te floreer, te skep.Youth in Agriculture het met net twee lede begin maar bestaan dit nou uit 371 aktiewe boere landwyd.OplossingHaikali glo dat landbou ’n oplossing kan wees vir die land se toenemende jeugwerkloosheid. “Werkloosheid is ’n bron van kommer in Namibië omdat die jeug, wat die grootste demografiese bevolking uitmaak, uitgesluit voel uit die ekonomiese hoofstroom –ondanks hul pogings om ’n beter lewe na te streef.“Terselfdertyd is daar ’n wanverhouding tussen gegradueerdes se vaardighede en dit wat werkgewers soek. Jong mense met sterk tegniese en innovasievaardighede het nie die nodige sakevernuf om selfstandig te word nie,” sê Haikali.Haikali het onlangs ’n gemeenskapstuinprojek geopen wat daarop gemik is om gemeenskappe in staat te stel om self kos te produseer, volhoubare landbou te bevorder en bewustheid te skep oor geleenthede in die landbousektor.Haikali sê die toekoms van die Namibiese nasie staan in die middelpunt in sy hoop vir die betrokkenheid van jongmense in die landbousektor. Hy voeg by dat een van die onlangse positiewe punte in die landbousektor is dat die regering besluit het om die invoer van sekere kossoorte te stop, aangesien daar geglo word dat Namibiese boere aan die aanvraag kan voldoen. Boonop het die land sy grootste mielie-oes nóg aangeteken, wat ’n nuwe rekord van 74 700 ton opgestel het. Dit is 45% hoër as die oes van die vorige jaar.