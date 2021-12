Voortrekkers gaan groot vir renosters

Windhoek • Karli RudolphDie Voortrekkers vier vanjaar hul 90ste bestaansjaar met die tema “Voortrekkers gaan groot”.Die Namibiese Voortrekkers het daarom besluit om hul eie span vir die Nedbank Desert Dash-fietswedren in te skryf ten bate van Namibië se renosters.Die Voortrekkers is, onder meer, ’n instansie om leierskap en ’n diensbaarheid onder die jeug te kweek, sowel as ’n liefde vir die natuur en die wil om dit te beskerm.Aangesien daar vanjaar weens die Covid-regulasies nie ’n groot openbare viering vir die 90ste verjaardag kon wees nie, het hulle dit goedgedink om hul eie span vir die Dash in te skryf wat ongeveer 500 Voortrekkerlede in hulle harte sal saamdra.Die ryers is Lieuwke Hepkema, Beatrix Turner, Ruben Smith en Edrich Gerber. Hulle gaan die 393 km tussen Windhoek al die pad tot by Swakopmund in onder 24 uur aanpak.Dié vier ryers trap nie net fiets vir lekkerte nie – hulle ry vir die renosterbewaringsprojek wat aan die begin van die jaar van stapel gestuur is.Die Verkenners (graad 8- tot 12-leerlinge) was bevoorreg om vanjaar op ’n renosterbewaringskamp te gaan en te besef watter groot uitgawe dit is om net één renoster te onthoring. Dit kos ongeveer N$21 000 per renoster. Die horing word verwyder om te keer dat die renoster gestroop word. Enige nodige inentings word dan sommer ook gedoen, terwyl die renoster onder narkose is. Dié proses moet elke drie jaar herhaal word, omdat die horing so vinnig groei.Die Voortrekkers het vir hulself ’n doelwit van N$50 000 gestel om vir hierdie belangrike projek in te samel. Om verdere geld in te samel, word unieke fietsryhemde teen N$600 elk verkoop. Uiteindelik sal 20% van die wins aan die renosterbewaringsprojek geskenk word. Die res van die geld sal aangewend word om Voortrekker-kampe vir alle lede meer bekostigbaar te maak.Hulle nooi dus die publiek om saam met hulle hierdie hemde te dra en groot te gaan vir die renosters.Belangstellendes kan ’n skenking aan die Voortrekkers vir die bewaringsprojek of hul jeugfonds maak by Bank Windhoek; Kudu (482172); 1028151801; Verwysing - 90/RhinoKontak Elmine McCarthy by [email protected] of 081 237 0350 vir bestellings. Kindergroottes is ook volgens ouderdomme beskikbaar.