Vyf plekke vir fietsryers by Statebondspele

Namibië se fietsryseisoen het Sondag begin met die Nedbank Windhoek Pedal Power-reeks by Döbra, terwyl die Namibië Nasionale ITT- en Padfietsrykampioenskappe gedurende die eerste week van Februarie gehou sal word.

Die fietsryfederasie se nasionale afrigter, Hans du Toit, sê die Namibië Fietsryfederasie (NCF) sal komende wedrenne gebruik om ryers te kies wat Namibië by die Statebondspele in Birmingham, Engeland, gaan verteenwoordig.

Du Toit het by die bekendstelling van die Tour de Windhoek gesê 2022 is ’n opwindende jaar vir die federasie aangesien hulle besig is om vir die Statebondspele te beplan. “Met geleenthede soos die Tour de Windhoek in Februarie, gaan ons ’n span kan kies wat ons by die Statebondspele sal verteenwoordig,” het hy gesê.

Du Toit het bygevoeg dat dit vir ’n klein land soos Namibië ’n groot prestasie was om vier fietsryers by die Olimpiese Spele te hê. “Vier fietsryers in twee verskillende byeenkomste by die Olimpiese Spele was ’n groot eer vir die sport van fietsry. As sport mik ons altyd na verbetering, maar ongelukkig is padfietsry baie moeilik in Suider-Afrika, aangesien ons is ver weg is van Europa waar die hoofrenne plaasvind. Maar ons verbeter aanhoudend.”

Du Toit het gesê dat Namibië meer ryers moet hê wat meeding of vir Europese spanne ry. “Een van die grootste byeenkomste in die land is die Tour de Windhoek wat ons fietsryers goeie blootstelling gee.”

Du Toit het ook voorts gesê die NCF het verskeie bergfiets- en padrenne gekies wat gebruik sal word om vyf ryers te kies wat Namibië in Julie by die 2022 Statebondspele sal verteenwoordig. “Op hierdie stadium is daar plek vir vyf fietsryers. Die keuse van mans en vroue, en pad- of bergfietsryers sal egter nog bepaal word afhangend van hoe hulle in die uitdunne vaar,” het hy gesê.