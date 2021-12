Tref-en-trap motoris bly Kersfees agter tralies

Okahandja • Yolanda Nel

Die bestuurder wat daarvan beskuldig word dat hy vroeër in November ’n fietsryer raakgery het en

van die toneel gevlug het, sal die Kersseisoen agter tralies deurbring.

Jeff Gawiseb het Maandag sy tweede verskyning in die landdroshof op Okahandja gemaak. Daar was

aangedui dat Gawiseb tydens die hofverrigtinge sou pleit, maar die saak is tot 9 Februarie 2022

uitgestel vir verdere ondersoek.

Gawiseb is tydens sy eerste verhoor borgtog ten bedrae van N$4 000 toegestaan. Volgens inligting

wat aan Windhoek Express bekend gemaak is, kon Gawiseb dit egter nie betaal nie en bly hy in

aanhouding. Hy sal dus in aanhouding bly indien die bedrag nie betaal word nie.

Gawiseb word daarvan beskuldig dat hy die fietsryer Christiaan Bean vroeër in November naby die

Ovitoto-afdraai buite Okahandja raakgery het en daarna van die ongelukstoneel gevlug het. Bean is

deur die motor se voorruit geslinger en het binne die motor geland.

Hy is eers in die Okahandja staatshopitaal behandel en gestabliiseer, voor hy per ambulans na die

Lady Pohamba privaathospitaal in die hoofstad oorgeplaas is. Bean se skouer en heup is beide

gebreek en sy knie is ernstig beseer. Hy het al talle operasies ondergaan. Hy was besig met

voorbereidings vir vanjaar se Desert Dash.